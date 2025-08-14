A Malata avanza: el Racing de Ferrol puede estrenar al fin el nuevo sistema de iluminación

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó esta mañana el estadio de A Malata para comprobar el resultado del nuevo sistema lumínico instalado, en una visita en la que también participaron el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente del Racing Club Ferrol, Manuel Ansede.

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Ferrol y la Diputación de A Coruña firmaron un convenio de colaboración para cofinanciar, al 50% cada una, esta actuación presupuestada en 1,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Ferrol sacó a licitación y adjudicó la obra el pasado mes de marzo.

El proceso de la obra

Fue necesaria una renovación completa de la instalación, desmontándose el sistema de más de treinta años de antigüedad que, por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, había quedado obsoleto, y se ejecutó un nuevo proyecto basado en tecnología LED de última generación.

Se retiraron las luminarias existentes, que eran 47 en cada una de las torres situadas al oeste y 27 en las del este, para colocar las nuevas. Se soterró el cableado aéreo de las líneas de las torres y sus conductos, y se limpió y pintó la estructura de las torres.

También se sustituyó el sistema de pararrayos existente en cada una de las cuatro torres por uno nuevo con tecnología de verificación a distancia y se completó el acondicionamiento de la sala técnica interior mediante un tabique divisorio. Asimismo, se habilitó un local junto a la puerta 8 del estadio para el nuevo grupo electrógeno.

Por último, fueron sustituidas 120 luminarias en la cubierta, que, junto con las 108 de las torres, suman un total de 228 nuevas luminarias con un sistema de control DMX para mejorar la eficiencia y ofrecer un espectáculo de luces.

Seguir mejorando las instalaciones deportivas

El alcalde garantizó que el Gobierno local seguirá mejorando las instalaciones deportivas para ponerlas a la altura de los clubes y deportistas que las utilizan a diario.

Así recordó que, esta semana, también finalizaban las obras de mejora de la pista del pabellón de A Malata, en las que el Ayuntamiento invirtió 40.000 euros.

El siguiente paso será el de la ciudad deportiva en el antiguo complejo de FIMO, una actuación imprescindible para permitir el crecimiento del tejido deportivo de la ciudad.