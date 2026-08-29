363 nadadores se lanzarán este domingo al agua en A Coruña en la 85ª Travesía de San Amaro

La ensenada de San Amaro volverá a convertirse este domingo en escenario de una de las citas deportivas con más tradición de A Coruña. El Club del Mar de San Amaro celebrará el 30 de agosto la LXXXV Travesía a Nado á Enseada de San Amaro, una prueba que reunirá a 363 nadadores y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.

La competición comenzará a las 12:00 horas desde la playa de San Amaro y los participantes deberán completar un recorrido de aproximadamente 1.200 metros por las aguas de la ensenada.

La inscripción para participar en la travesía, que es gratuita, permaneció abierta desde el pasado 1 de agosto y ya se encuentra cerrada. La organización espera congregar a deportistas de diferentes edades y procedencias en una prueba que se ha convertido en una de las más arraigadas del calendario deportivo coruñés.

85 ediciones vinculadas al mar

La travesía alcanza este año su 85ª edición, manteniendo una tradición estrechamente ligada a la historia del propio Club del Mar de San Amaro. La entidad nació en 1935, cuando un grupo de usuarios habituales de la playa impulsó su creación.

Desde entonces, el club ha desarrollado una amplia actividad deportiva y social vinculada al mar y especialmente ligada al barrio de Monte Alto.

La participación de este año se mantiene además en cifras similares a las de la pasada edición. Los 363 inscritos de 2026 se acercan a los 378 participantes registrados en 2025.

En aquella edición, los vencedores absolutos fueron Lucas Costa Fernández, del Club Natación Ponteareas, con un tiempo de 16 minutos y 5 segundos, y Noa Borrazás Rodríguez, del Sporting Club Casino, que completó la prueba en 16 minutos y 55 segundos.