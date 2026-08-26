Más de 300 deportistas se darán cita este fin de semana en el Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol

Presentación del Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol este miércoles por la mañana Cedida

Ferrol acogerá el Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol en la playa de Penencia-Doniños. Este miércoles el concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, presentó el evento que alcanza ya su novena edición.

La competición tendrá lugar los próximos días 28, 29 y 30 de agosto y contará con 300 deportistas inscritos en las diferentes ligas y categorías. Así, tal y como detalló Aldrey, en el marco del campeonato se disputará la Liga Nacional 100% Bodyboard, que será la prueba de mayor puntuación; la Liga Gallega de Bodyboard y el Campeonato Local de Bodyboard Ferrolterra.

En cuanto a las categorías, serán: femenina, sub-14, júnior, open, máster y drop-knee.

Paralelamente, se ofrecerán al público actividades alternativas como 'Cultura BB Ferrol: música en vivo y fotografía' y 'Concienciación medioambiental: protección del litoral'.

Tal y como subrayó el presidente del club Bodyboard Ferrol, José Harto, la cita deportiva es también "un fin de semana que fomenta el deporte, el turismo y el respeto por el medio ambiente en Ferrolterra".

En el acto de presentación también participaron la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, y Bruno Martín, en representación de los deportistas.