Cedeira (A Coruña) reúne este domingo a más de 140 nadadores en una prueba de natación en aguas abiertas

La playa de A Magdalena, en Cedeira, será escenario este domingo 23 de agosto de la Travesía Costa Cedeira Duacode 2026, una prueba de natación en aguas abiertas que reunirá a más de 140 participantes.

La cita constituye la quinta prueba del Circuito Travesía Costa Duacode 2026, que recorre diferentes puntos del litoral gallego, y supondrá además el estreno de Cedeira dentro del calendario de la competición.

Los nadadores y nadadoras podrán participar en dos distancias, de 1.000 y 3.000 metros, con recorridos diseñados en las aguas de la playa de A Magdalena.

La organización destaca la buena acogida que ha tenido la convocatoria desde la apertura de las inscripciones, con participantes procedentes de diferentes puntos de Galicia.

La prueba fue presentada oficialmente en Cedeira en un acto en el que participaron el alcalde, Pablo Diego Moreda, y la concejala de Deportes, María Pernas, junto a representantes de la organización.

Desde el Concello destacan también la oportunidad que supone la competición para promocionar el municipio, su litoral y sus recursos naturales a través del deporte, además de acercar a vecinos y visitantes una modalidad que cada año suma nuevos aficionados.