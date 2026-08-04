El nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones deportivas de A Coruña duplicará la inversión anual

El Ayuntamiento de A Coruña reforzará el mantenimiento de sus instalaciones deportivas municipales con un nuevo contrato que supondrá una inversión de 1,6 millones de euros durante los próximos dos años, duplicando el presupuesto anual que se destinaba hasta ahora a este servicio. La adjudicación, realizada recientemente a la empresa Ángel Roade, permitirá mejorar la conservación de cerca de un centenar de equipamientos deportivos repartidos por la ciudad.

El nuevo contrato dará cobertura a instalaciones como el Palacio de los Deportes de Riazor, los pabellones polideportivos municipales, la Ciudad Deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias y los campos de fútbol Víctor Fernández Alonso, Eirís y San Pedro de Visma, entre otros.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que esta medida permitirá ofrecer una atención continua y responder con mayor rapidez a las necesidades específicas de cada recinto y a posibles incidencias. Además, el contrato incluye la instalación de líneas de vida y otros sistemas de seguridad para trabajos en altura en los pabellones municipales, sin coste adicional para el Ayuntamiento.

Vázquez señaló que esta inversión forma parte de la estrategia del Gobierno de Inés Rey para modernizar unas instalaciones deportivas que, en muchos casos, cuentan con varias décadas de antigüedad. El objetivo, explicó, es mejorar aspectos como la accesibilidad, el confort y las condiciones de uso para deportistas y usuarios.

Dos millones de euros en obras ya en marcha

De forma paralela al nuevo contrato de mantenimiento, el Ayuntamiento mantiene en ejecución actuaciones por valor de dos millones de euros en diferentes instalaciones deportivas.

La principal corresponde a la primera fase de la reforma de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias, con una inversión de 1,5 millones de euros. A esta se suma la renovación del césped artificial de los campos de fútbol de San Pedro de Visma, una actuación presupuestada en 500.000 euros que busca garantizar que los terrenos de juego estén en óptimas condiciones para la práctica deportiva.

Estas intervenciones se añaden a otras ya finalizadas en el campo de fútbol Víctor Fernández Alonso (A Leyma), donde el Ayuntamiento renovó el césped artificial y ejecutó mejoras de accesibilidad en gradas y vestuarios, además de renovar las instalaciones de fontanería y el sistema de suministro de agua caliente.