De A Coruña a la capital: el Real Madrid ficha a una joven promesa del fútbol femenino coruñés

La jugadora coruñesa Casilda Andión (A Coruña, 2011), una de las jóvenes promesas del fútbol gallego, acaba de fichar por la cantera del Real Madrid Femenino tras seis temporadas en el Atlético Coruña Montañeros Club de Fútbol. "Estoy muy contenta", comenta a Quincemil.

A finales de agosto se trasladará junto a su familia a Madrid para comenzar una nueva etapa, tanto deportiva como personal. La delantera dejará atrás un equipo masculino para incorporarse a uno femenino, aunque no será la primera vez que juegue con chicas. "Ya lo hizo en la selección gallega y también en la española. Llegó a jugar con la sub 16 con 14 años", explica su madre, Patricia.

De su paso por el Montañeros se lleva una experiencia muy positiva. Haber competido durante años con un equipo masculino le ha permitido crecer como futbolista y adquirir una perspectiva diferente del juego antes de dar el salto a una de las mejores canteras del fútbol femenino.

"Fue una sorpresa. En el Montañeros estuvo muy bien con sus compañeros. Siempre la aceptaron como una más, nunca tuvo ningún problema y contaron con ella para todo", destaca Patricia.

Su entrenador en el club coruñés, Anxo Fernández, destaca que Casilda fue capaz de disputar 22 de los 30 partidos de División de Honor como titular. "Es de esas jugadoras por las que te sientas a ver un partido. Siempre quiere el balón, recibe faltas duras y no se queja; ella solo quiere jugar".

El técnico, que la entrenó durante sus dos años en categoría infantil, recuerda que al principio se mostraba escepticismo. "Cuando llegué al club me hablaban de que iba a entrenar a una generación muy buena y que dentro de esa generación destacaba una niña, Casilda. Al principio fui un poco escéptico, pero me bastó una semana de entrenamiento para ver que tenía algo distinto".

Una forma de jugar con la que la gallega no deja de superarse cada temporada: "Cuando el balón pasaba por Casilda, la jugada siempre mejoraba. La duda era si sería capaz de hacer lo mismo en División de Honor, ante equipos como el Deportivo, el Celta o el Racing de Ferrol. Y no solo lo hizo igual, sino que lo mejoró".