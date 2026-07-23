La 53ª Regata Rías Altas parte de A Coruña para recorrer más de 100 millas náuticas por la costa norte gallega

La 53ª Regata Rías Altas comenzó este jueves en A Coruña con la salida de la flota desde la bahía coruñesa, dando inicio a cuatro jornadas de competición que llevarán a los participantes a recorrer más de 100 millas náuticas por la costa norte gallega.

La prueba, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, reúne en esta edición a 10 embarcaciones y 60 regatistas, que navegarán por etapas entre los puertos de A Coruña, Cariño, Viveiro y Cedeira hasta el próximo domingo 26 de julio.

Con más de medio siglo de historia, la Regata Rías Altas se ha consolidado como una de las competiciones de crucero por etapas con mayor tradición de Galicia y como una de las citas de referencia del calendario náutico del norte de España.

La primera etapa, entre A Coruña y Cariño, supera las 40 millas náuticas y las previsiones meteorológicas apuntan a un recorrido especialmente exigente, con la posibilidad de que parte de la flota tenga que completar la travesía durante la noche.

Una prueba consolidada en el calendario gallego

La competición fue presentada días atrás en la sede del Real Club Náutico de La Coruña, en un acto en el que participaron el presidente de la entidad, Jaime Araújo; el director deportivo, Jano Toro; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez.

Durante la presentación, la regidora destacó que la Regata Rías Altas actúa como un “motor de amistad y hermandad entre ayuntamientos” y la definió como una prueba “sinónimo de prestigio en el calendario deportivo gallego y referencia para los amantes de la vela”. Además, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el Real Club Náutico, que celebrará su centenario en 2027, y con el impulso de los deportes náuticos en la ciudad.

Regata Rías Altas. Cedida

Por su parte, Jaime Araújo agradeció el respaldo de las instituciones y de los municipios que forman parte del recorrido, mientras que Jano Toro subrayó que la regata mantiene “intacta su esencia” como una de las competiciones de altura con mayor personalidad de Galicia y puso el foco en la exigencia que podrían imponer el viento y el estado de la mar durante las primeras etapas.

Como en anteriores ediciones, todas las embarcaciones cuentan con dispositivos de seguimiento GPS, un sistema que permite mejorar la seguridad de la prueba y seguir en tiempo real la posición de la flota durante todo el recorrido.