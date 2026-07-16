Ferrol reunirá a cerca de 220 triatletas en una prueba puntuable para el ranking nacional

Ferrol volverá a convertirse este sábado, 18 de julio, en uno de los referentes del triatlón nacional con la celebración del XXIV Tríatlon Cidade de Ferrol, una prueba que reunirá a cerca de 220 deportistas y que este año será puntuable para el ranking nacional, lo que favorecerá la participación de triatletas llegados de distintos puntos de España.

La competición fue presentada este jueves por el alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el pentacampeón del mundo Javier Gómez Noya, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Federación Galega de Tríatlon, Javier Campos; el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; y el presidente del Club Triatlón Ferrol, Carlos Formoso.

El evento se disputará en el entorno del muelle de Curuxeiras y formará parte de la Liga Galega de Tríatlon. Además, acogerá el clasificatorio Youth para el Campeonato de Europa de Melilla, una cita que reunirá a algunos de los mejores triatletas juveniles del país.

El alcalde destacó la importancia de acoger una prueba de este nivel. “Estamos ante una oportunidad única de ver en acción a las promesas que marcarán el futuro de este deporte”, afirmó Rey Varela, quien añadió que este tipo de campeonatos “crean camino y apuestan por los valores que representa el triatlón: esfuerzo, sacrificio y perseverancia”.

Javier Gómez Noya anima a llenar las calles de la ciudad

Durante la presentación también intervino Javier Gómez Noya, que recordó su estrecha vinculación con esta competición. “Estoy encantado de apoyar este triatlón de Ferrol, en el que competí en numerosas ocasiones. Aquí forjé mi carrera deportiva”, señaló.

El deportista agradeció el respaldo del Concello, de la Federación Galega de Tríatlon y del Club Triatlón Ferrol a este deporte y animó a los vecinos a seguir la competición. “Va a ser un sábado intenso con muchas pruebas de diferentes categorías y animo a toda la gente a que salga a las calles de Ferrol y anime a los deportistas”, afirmó.

La competición principal arrancará a las 15:30 horas con la prueba femenina y a las 16:45 horas con la masculina. Los participantes deberán completar 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y cinco kilómetros de carrera a pie.

Posteriormente, a las 18:30 horas comenzará la prueba femenina del clasificatorio Youth y a las 19:15 horas la masculina. En este caso, el recorrido estará compuesto por 300 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y dos kilómetros de carrera.

La jornada deportiva comenzará ya por la mañana con la celebración del Tríatlon de Menores Campeonato Xunta de Galicia, aplazado semanas atrás debido a la ola de calor y en el que participarán alrededor de 230 niños y niñas.