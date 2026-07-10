El CSI A Coruña sigue en Casas Novas con el dominio español en el Trofeo CaixaBank

El Trofeo CaixaBank, prueba grande de la primera jornada del CSI4* A Coruña, se decidió en un desempate al que accedieron los doce binomios que lograron superar sin falta el recorrido diseñado por Javier Trenor para la prueba, con obstáculos de 1’50 metros de altura máxima. De los doce clasificados para el desempate, ocho fueron españoles y esa mayoría numérica se vio reflejada también en la clasificación final, copando los dos primeros puestos.

Un brillantísimo recorrido de Iván Serrano con el veterano 'Rain Man' situó al jinete vizcaíno residente en Cantabria al frente de la clasificación, con un tiempo de 32’29, que ya nadie consiguió batir.

Quien lo intentó con más ahínco fue Sergio Álvarez Moya, pero con una yegua de 9 años, con poca experiencia como 'Be Blue', el asturiano no pudo bajar de 32’91, que le otorgaron el segundo puesto en la clasificación final.

El resto de los siete dobles ceros que tuvo el Trofeo CaixaBank ya estuvo bastante lejos de los tiempos de los dos primeros. La sueca Angelica Augustsson Zanotelli fue tercera con 'Iron Dames Calvino II de Nyze Z' (35’22) y otro binomio español, el formado por Joel Vallés y 'Chalawito PS', se clasificó en cuarta posición, tras dos magníficos recorridos sin falta y un tiempo de 36’03 en el desempate.

También hicieron doble cero, Eduardo Álvarez Aznar, sexto con 'Harlequín des Flagues' e Ismael García Roque, séptimo con 'Tirano'. El ganador, Iván Serrano, recibió su trofeo de manos de Ramón Castiñeira, director comercial de empresas de CaixaBank en Galicia.

Triunfo italiano en el Trofeo Veolia

El programa de tarde en la jornada inaugural del CSI A Coruña se inició con un triunfo italiano, protagonizado por el genuino Luca María Moneta. El de Casas Novas es su tercer concurso consecutivo en España en las últimas semanas y en todos ellos ha conseguido al menos una victoria.

La del concurso coruñés llegó en el Trofeo Veolia, prueba juzgada según el baremo Dos Fases, en la que Moneta se impuso montando a 'Knock Out' con un tiempo de 25’75 en la fase decisiva. Quien más se aproximó al resultado del italiano fue una amazona española, Laura Roquet, que realizó la segunda fase con 'Nina Puigroq' en 26’68, mientras que Iván Serrano fue tercero con 'Paco vd Bisschop' (27’12).

El Trofeo Veolia fue disputado por 40 conjuntos y 13 hicieron cero en ambas fases. El delegado en Galicia de Veolia, Pablo Nieto, entregó el trofeo al ganador.

Con estas dos pruebas disputadas en la tarde del viernes finalizó la programación de la jornada inaugural del CSI A Coruña, que el sábado contará con cuatro nuevas pruebas: el Trofeo Porsche y el Trofeo Checkpoint por la mañana y el Trofeo Grupo Eulen y el Trofeo Longines, por la tarde. Y entre estas dos pruebas, música en directo a cargo de Platinum Sound Show.