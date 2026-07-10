El CSI A Coruña abre sus pruebas en Casas Novas con el Trofeo Movistar y el Trofeo NH Collection

La prueba de más altura del programa matutino en la jornada inaugural del CSI A Coruña 2026 fue el Trofeo NH Collection, en el que 25 binomios tuvieron que superar, al cronómetro, obstáculos de 1’40 metros. El objetivo de realizar el recorrido sin cometer derribos lo alcanzaron 13 participantes y entre ellos, la más rápida fue una joven amazona mexicana: Nirvana Hank Amaya.

Emulando a su entrenador, Gonzalo Busca, que había ganado la prueba anterior, Nirvana subió a lo más alto del podio de este Trofeo NH Collection con un rapidísimo recorrido montando la yegua francesa 'Iztaccihuatl Hacal', con la que fue cinco segundos más rápida que el segundo clasificado, el asturiano Miguel Álvarez-Buylla con 'Roxanne V'. En tercera posición se clasificó la colombiana Daniela Jaramillo con 'Diapason de Bloye'.

El director del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, Agustín Collazos Martín, fue el encargado de entregar el trofeo a la ganadora, Nirvana Hank Amaya, tras haber sonado, en su honor, los acordes del himno nacional de México.

Trofeo Movistar

El pistoletazo de salida del CSI1* lo había dado, a las diez de la mañana, el Trofeo Movistar, prueba disputada a dos fases, en la que tomaron parte 24 conjuntos y en la que un jinete y una amazona españoles, ambos montando yeguas jóvenes, fueron destacados protagonistas.

El jinete vasco Gonzalo Busca, que reside desde hace cuatro años en Estados Unidos, fue el ganador. El donostiarra se impuso con la 8 años 'Ouija', con la que realizó la segunda fase en 26’21, mientras que la también vasca, Uxue Arruza, se clasificaba a continuación con un recorrido de 27’22 segundos, montando a la yegua de 7 años, 'Talent van het Appelsvoordehof'. Tercera fue la amazona checa Renee Krejci, montando a 'Ivetta del Maset'.

El Trofeo Movistar fue entregado a Gonzalo Busca por María Alonso Ludeña, gerente de grandes empresas de Telefónica, acompañada por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport.

El programa de esta jornada inaugural del CSI A Coruña se prolongará con horario vespertino con otras dos pruebas, ambas del CSI4*, el Trofeo Veolia (1’40) y el Trofeo Caixabank (1’50).