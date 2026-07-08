Las jóvenes promesas de la hípica se citan este fin de semana en el CSI A Coruña de Casas Novas

El CSI Casas Novas volverá a convertir A Coruña en uno de los grandes escenarios de la hípica internacional. Del 10 al 12 de julio, el concurso reunirá a destacados jinetes y amazonas de salto de obstáculos, entre ellos una amplia representación de jóvenes talentos que buscarán seguir creciendo en una de las competiciones más prestigiosas del calendario.

El relevo generacional tendrá un papel protagonista en las pruebas del CSI1*, donde competirán algunas de las promesas con mayor proyección de este deporte. Entre ellas destaca Uxue Arruza, de 17 años, subcampeona de Europa de Children en 2023 y varias veces campeona de España, que aprovechará su paso por Casas Novas como preparación para el Campeonato de Europa que disputará la próxima semana.

También participará el neerlandés Pedro Mansur, de 13 años e hijo del jinete brasileño Yuri Mansur. El joven llega a A Coruña después de firmar una destacada actuación el pasado fin de semana en el CSI Maeza, donde logró imponerse en dos pruebas de 1,25 metros.

El cartel se completa con otros jóvenes jinetes y amazonas como Lucía Fernández, Isabella González Xie, Juan Riva Gil, Manuel Pérez Morillo, Daniel Ocaña y Micaela Álvarez Gutiérrez, reflejando la apuesta de Casas Novas por combinar la presencia de grandes nombres del salto internacional con las nuevas generaciones que aspiran a hacerse un hueco en la élite.

Las invitaciones para asistir al concurso son gratuitas y ya pueden solicitarse a través de la página web oficial de CSI Casas Novas, hasta completar el aforo. Además de las pruebas deportivas, el recinto ofrecerá durante todo el fin de semana una programación con propuestas gastronómicas, actividades de ocio y opciones para toda la familia. El campeonato también podrá seguirse en directo a través de la web oficial del evento.