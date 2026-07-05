El CSI A Coruña de Casas Novas regresará del 10 al 12 de julio

El Concurso Internacional de Saltos de A Coruña regresa en una nueva edición al Centro Hípico Casas Novas en una cita que se desarrollará del 10 al 12 de julio

Por aquí pasarán algunos de los nombres más relevantes de la hípica internacional.

Entre ellas destacan, como indican desde la organización, el neerlandés Maikel van der Vleuten, doble medallista olímpico y habitual en las grandes citas del calendario mundial; el italiano Emanuele Gaudiano, uno de los jinetes más rápidos y espectaculares del circuito internacional; el irlandés Mark McAuley, referencia habitual en los concursos de máximo nivel; el brasileño Luiz Felipe de Azevedo Neto, el argentino Martín Dopazo, el japonés olímpico Eiken Sato o la sueca Angelica Augustsson Zanotelli; todos ellos con una amplia trayectoria en competiciones internacionales.

Las invitaciones para acudir al evento ya están disponibles en la web del concurso.