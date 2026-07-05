A Coruña reúne a 200 nadadores para las dos pruebas de la IX Travesía Costa

Este sábado unos 200 nadadores se citaron en A Coruña para competir en la IX Travesía Costa Coruña Duacode. Los deportistas compitieron en dos pruebas, una de 3.000 metros de distancia y otra de 1.500 metros.

La competición supuso el estreno deportivo de la nueva plataforma de baño de O Parrote.

Desde las gradas, decenas de aficionados siguieron muy de cerca ambas pruebas que, debido a las altas temperaturas registradas ayer, retrasaron su hora de inicio. La primera de ellas comenzó a las 20:00 horas.

En la prueba de los 3.000 metros, los ganadores fueron Álvaro Gómez en la masculina, con un tiempo de 32 minutos y 54 segundos y Gabriela Tortosa en la femenina, con un tiempo de 40 minutos y 5 segundos.

El podio masculino lo completaron Héctor Collazo y Antonio Gómez y el femenino Sonia Braña y Cristina García.

En la prueba de 1.500 metros, Rubén Baldomar con un tiempo de 14 minutos y 18 segundos y Lucía Aboada, con un tiempo de 14 minutos y 51 segundos se colgaron el oro.

Les siguieron Lois Ferrín y Diego Souto en la categoría masculina e Irene Santomé e Iria Martínez en la femenina.

La de A Coruña fue la primera prueba de una competición que continuará pasando por Portosín, Oleiros, Sisargas, Cedeira, Ézaro y finalizará el 6 de septiembre en Fisterra.