A Coruña impulsa una nueva edición de ‘Coruña no mar’ este verano

El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha una nueva edición del programa Coruña no mar, una iniciativa estival que busca acercar los deportes acuáticos a la ciudadanía y promover el uso activo del litoral como espacio deportivo y educativo.

La propuesta se desarrollará durante los meses de julio y agosto con una programación gratuita que incluye disciplinas como surf, vela, windsurf, pádel surf, piragüismo, kayak, pesca deportiva o natación en aguas abiertas, entre otras. El objetivo es facilitar el acceso a estas actividades tanto a personas que se inician como a quienes desean perfeccionar su nivel.

El proyecto cuenta con la colaboración de diferentes clubes y entidades náuticas de la ciudad, que aportan su experiencia y recursos para hacer posible la oferta deportiva. Entre ellas se encuentran instalaciones y clubes vinculados a zonas como Oza, As Xubias, el entorno del puerto y las playas urbanas, además de escuelas de surf locales.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de la natación en aguas abiertas, una modalidad que se suma por primera vez al programa y que pretende reforzar la seguridad, el conocimiento del medio marino y la práctica deportiva en el entorno natural.