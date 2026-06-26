Las invitaciones del CSI 4* de Casas Novas ya están disponibles para descarga gratuita

A Coruña volverá a situarse en el mapa internacional de la hípica con la celebración del CSI 4* en el Centro Hípico Casas Novas, que tendrá lugar los próximos 10, 11 y 12 de julio, y cuyas invitaciones ya pueden descargarse de forma gratuita desde este jueves.

El acceso al evento se realizará mediante invitación digital, disponible en la web oficial CSI Casas Novas, lo que permitirá a los asistentes entrar al recinto sin necesidad de impresión y con un sistema ágil y cómodo de acreditación.

El certamen reunirá a jinetes y amazonas de primer nivel internacional, consolidando una nueva edición de uno de los concursos de saltos más destacados del calendario deportivo europeo, con pruebas de alto nivel durante tres jornadas de competición.

Más allá del deporte, el evento volverá a apostar por una experiencia completa para el público, con una amplia oferta de ocio, gastronomía y actividades familiares. Entre las propuestas destacan la música en directo de Platinum Sound, el espacio infantil con Pony Park, talleres y pintacaras, así como una zona gastronómica con restaurantes como Miga, Taberna Hokutó, La Penela, Rosmón Burger y Bico de Xeado.

Todo ello se desarrollará en el entorno del Centro Hípico Casas Novas, que volverá a combinar competición de élite y experiencia de ocio en un mismo recinto, en una de las citas más esperadas del verano en Galicia.