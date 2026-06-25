Las noches más amargas de San Juan para el deporte coruñés: del Dépor al Liceo

La noche de San Juan es sinónimo de hogueras, celebración y tradición en A Coruña. Sin embargo, para muchos aficionados al deporte coruñés, el 23 de junio también está asociado a dos de las mayores decepciones deportivas vividas en los últimos años, separadas por siete años pero unidas por un desenlace cruel.

La primera de ellas se produjo el 23 de junio de 2019, cuando el Deportivo visitó al RCD Mallorca en la vuelta de la final por el ascenso a Primera División. El conjunto entonces dirigido por José Luis Martí llegaba a Son Moix con una ventaja de dos goles obtenida en Riazor y con el sueño del regreso a la máxima categoría muy cerca.

Sin embargo, el equipo balear logró remontar la eliminatoria con un contundente 3-0 que dejó al Deportivo sin ascenso. La derrota supuso un duro golpe para el club y para miles de seguidores blanquiazules, que vieron escapar una oportunidad histórica en una de las noches más recordadas de los últimos tiempos.

Siete años después, la historia volvió a teñirse de tristeza para el deporte de la ciudad. Este 23 de junio de 2026, el HC Liceo acarició el título de la OK Liga ante el Igualada HC en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Tras una final de máxima igualdad, el campeonato terminó decidiéndose en la tanda de penaltis. Allí, el conjunto catalán se mostró más acertado y acabó conquistando el título sobre la pista coruñesa, dejando al Liceo sin una liga que parecía al alcance de la mano y provocando una enorme desilusión entre la afición verdiblanca.