El Club Deportivo Delikia gana en A Coruña la Liga Talentos de Triatlón 2026 femenina y masculina

El Campeonato de España de Triatlón 2026, prueba referente en el calendario de la Federación Española de Triatlón, volvió a reunir en A Coruña a deportistas y clubes de todo el país este fin de semana, 20 y 21 de junio.

La Liga Nacional de Talentos de Triatlón de la Federación Española de Triatlón, dedicada a las categorías cadete y juvenil, concluyó este domingo en la ciudad herculina con la disputa del Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos de Talentos. La victoria del Deportivo Delikia permitió al club vigués mantener la primera posición en la categoría femenina y superar al Tribarros Villafranca en la masculina para conquistar también el título liguero. La clasificación completa puede consultarse en el siguiente enlace.

Irene García, Marco Esteban, Lucía Ageitos y Luis Piña formaron el Relevo Mixto de Talentos del Club Deportivo Delikia que se impuso en el Campeonato de España con un tiempo de 1:06:33; por delante de Tribarros Villafranca, con Cristina Acedo, Daniel Castro, Paula Ortega y Carlos Alías, a 28 segundos; y de Diablillos de Rivas, con Carla Caballero, Álvaro Guisado, Noa Quesada y Marcos Palomeque, terceros a 1:11. El Deportivo Delikia se adjudicó también la categoría Open, por delante del CNB VAS Project, y Diablillos de Rivas. Las clasificaciones se pueden consultar aquí.

Campeonato de España Júnior Sprint

Candela Sánchez, de Peñota Dental Triatlón, ganó el nacional júnior femenino en distancia Sprint con un tiempo de 37:20, por delante de Alba Núñez, del Cidade de Lugo Fluvial, y Julia Benito, de Tri Infinity Móstoles. Por clubes se imponía Diablillos de Rivas, por delante de Cidade de Lugo Fluvial y Deporama Triatlón Soriano.

En la categoría masculina, Lucas García, del Deportivo Delikia, con un tiempo de 32:15, ganaba el título por delante de su compañero de equipo Lucas Riola, y Manu Prada, del Universidad de Alicante. Por Clubes la victoria era para Tripuçol, por delante de Delikia y Cidade de Lugo Fluvial.

El Campeonato de España de Triatlón Júnior en distancia Sprint adelantó horarios y recortó distancias ante la Alerta Naranja por Ola de Calor emitida por la Xunta de Galicia. Las clasificaciones completas se pueden consultar aquí.

Liga Nacional de Triatlón Talentos 2026

El Deportivo Delikia ganó la Liga Nacional de Triatlón Talentos 2026 con 411 puntos, por delante del Cidade de Lugo Fluvial, con 379 puntos, y Náutico de Narón, con 361. En Segunda División femenina el título fue para APTRI Universidad de Oviedo, por delante de Triatló Algemesí y Triatlón Laguna de Duero.

En la categoría de Primera División Masculina el Delikia alcanzó los 417 puntos para superar sólo por uno al Tribarros Villafranca, que acumuló 416. La tercera plaza, también por un solo punto, fue para el CNB VAS Project. En Segunda División triunfo del Triatló Algemesí, por delante de Ecosport Triatlón Alcobendas, y CD Galosport.

Jornada del sábado

A Coruña proclamó a las y los primeros campeones del nacional de Triatlón Talentos, en una jornada del sábado 20 de junio con competiciones de categoría cadete, juvenil y júnior. La primera jornada registró las victorias en cada categoría de Adriana Solanes y Jayden Jael Silva; María Romero y Luis Piña; y Álvaro Llinares y Alba Núñez. Todas las clasificaciones se pueden consultar aquí.