Coruña en Forma regresa el 1 de julio con actividades gratuitas en toda la ciudad

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha el próximo 1 de julio una nueva edición de "Coruña en Forma", el programa impulsado por el Servicio Municipal de Deportes para fomentar la actividad física al aire libre. La iniciativa volverá a ofrecer clases gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía en diferentes espacios de la ciudad, sin necesidad de inscripción previa.

La programación se desarrollará de lunes a viernes y combinará disciplinas como yoga, pilates, zumba, tai chi, gimnasia aeróbica, tonificación muscular y actividades específicas para personas mayores, repartidas entre playas, parques y plazas de distintos barrios coruñeses.

Lunes

La semana arrancará con yoga en el Mirador del Matadero, tai chi en el Barrio de las Flores, gimnasia aeróbica en la playa de Riazor y zumba tanto en el Mirador del Matadero como en la Praza Elíptica. Por la tarde habrá actividades para mayores en la Praza dos Mariñeiros, zumba en la playa de Riazor y el Parque de Oza, pilates en el Mirador del Matadero y el Parque de Vioño, tai chi en el Mirador del Matadero, yoga en ExpoCoruña y zumba en Novo Mesoiro.

Martes

La programación incluye yoga en el Parque de Oza, tai chi en el Parque de Vioño y en la playa de Riazor, actividades para mayores en la Praza dos Ovos, tonificación muscular en Riazor y zumba en la Praza dos Mariñeiros. Por la tarde se suman zumba en el Parque de Eirís, pilates en el Parque de Oza y yoga en el Mirador del Matadero, además de pilates en Novo Mesoiro.

Miércoles

Las actividades matinales se centrarán en yoga en el Parque de Oza, tai chi en la playa de Riazor y actividades para mayores en la Praza dos Ovos. Durante la tarde habrá zumba en la playa de Riazor, pilates en el Parque de Eirís, yoga en ExpoCoruña y gimnasia aeróbica en el Barrio de las Flores.

Jueves

La jornada contará con yoga en el Mirador del Matadero, tai chi en el Barrio de las Flores, gimnasia aeróbica en la playa de Riazor y zumba en el Mirador del Matadero. Por la tarde se impartirán clases de zumba en el Parque de Oza, pilates en el Parque de Oza, tai chi en el Mirador del Matadero, yoga en el Mirador del Matadero y gimnasia aeróbica en la playa de Riazor, además de actividades en Novo Mesoiro.

Viernes

El último día de la semana ofrecerá yoga en el Mirador del Matadero, tai chi en el Parque de Vioño, gimnasia aeróbica en la playa de Riazor y zumba en la Praza Elíptica. Por la tarde habrá zumba en el Parque de Eirís y el Mirador del Matadero, pilates en el Parque de Eirís y gimnasia aeróbica en el Barrio de las Flores.