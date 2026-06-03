Manolete y Marcos Vales, los últimos internacionales coruñeses con España: "En mi época fue un milagro"

La selección española regresará esta semana a Riazor, una cita que inevitablemente invita a mirar al pasado y recordar a quienes llevaron el nombre de A Coruña al máximo nivel del fútbol nacional. Entre ellos sobresale una figura que mantiene un registro único: Manuel Ríos Quintanilla, conocido por todos como Manolete, continúa siendo uno de los últimos jugadores nacidos en la ciudad que ha llegado a la selección absoluta.

El excentrocampista del Deportivo, actual presidente de los Veteranos blanquiazules, conserva intacto el recuerdo de aquella llamada que cambió su carrera para siempre. "¿Cómo no me voy a acordar? Fue lo más grande que tuve. Primero fichar por el Deportivo y ser internacional", recuerda.

Su debut con España llegó en 1972, una época muy distinta a la actual, cuando alcanzar la selección desde un club como el Deportivo era una auténtica excepción. "En mi época fue un milagro. Estamos hablando del año 72 y yo jugaba en el Deportivo", explica.

La hemeroteca guarda recuerdos de aquel Irlanda del Norte - España, del 16 de febrero de 1972, en el estadio Boothferry Park, dentro de la clasificación de la Eurocopa 1972 que tuvo lugar en Bélgica. Manolete entró al campo en el minuto 28 relevando a Quini, con Kubala como seleccionador nacional. El partido finalizó 1-1, con gol de Txetxu Rojo en el minuto 40. Casi dos meses más tarde, un 12 de abril de 1972 en el Kaftanzoglio de Salónica, en un amistoso, volvió a salir al campo frente a Grecia. Fue en un empate sin goles, donde fue titular pero dejó su sitio a Hita en el descanso. Son un total de 108 minutos, con una titularidad y una suplencia, que se saldan sin goles y sin amonestaciones.

El camino hasta la selección

Antes de vestir la camiseta nacional, Manolete tuvo que superar un largo proceso de seguimiento por parte de los técnicos federativos. Lejos de las convocatorias inmediatas de hoy en día, los futbolistas eran observados durante meses en diferentes concentraciones y encuentros preparatorios.

"Antes funcionaba de otra forma. Había preselecciones los miércoles. Yo pude ir unas doce veces a Madrid para jugar esos partidos", señala. Aquellas convocatorias previas le permitieron ganarse un hueco entre los elegidos hasta llegar finalmente a la absoluta, donde llegó a disputar dos encuentros internacionales.

"Con la selección absoluta me llamaron dos veces. Luego me fui al Valencia y ya fue diferente, pero aquello fue una felicidad enorme. Fue la culminación de mi carrera", afirma.

Un fútbol muy diferente

Más de cincuenta años después, el exfutbolista observa con admiración cómo ha evolucionado el deporte profesional. Las diferencias entre el fútbol de principios de los setenta y el actual son, a su juicio, enormes. "No había preparador físico como ahora. Era otro sistema completamente distinto", recuerda.

Para Manolete, la profesionalización ha transformado todos los aspectos del juego. "Hoy hay profesionales para todo. No había la sabiduría que existe ahora", resume.

El Deportivo, una pasión que nunca desaparece

Aunque su carrera continuó posteriormente en otros equipos, el Deportivo sigue ocupando un lugar especial en su vida. No solo por haber sido el club que le abrió las puertas de la élite, sino también porque continúa vinculado a la entidad a través de la asociación de veteranos.

Su orgullo por el conjunto coruñés sigue siendo evidente cuando habla del momento que atraviesa la entidad tras el ascenso a Primera División. "Soy feliz de que el Deportivo vuelva a su posición natural", asegura.

El exjugador considera que el club debe competir en categorías acordes a su historia. "Tiene que estar en Primera División y enfrentándose a grandes equipos, porque se lo merecen la afición, la ciudad y el propio club", afirma.

Además, destaca el reconocimiento que siempre ha tenido el Deportivo fuera de Galicia. "Desde que existe, el Deportivo fue uno de los equipos más queridos de España. Lo digo por experiencia, porque lo viví durante muchos años", explica.

Marcos Vales, el último precedente en vestir la elástica de España con código postal 15.000

El 14 de octubre del 1998, sobre las 22:45, se produjo un momento inolvidable para otro coruñés de nacimiento. Marcos Vales saltó al terreno de juego en el minuto 89 del partido de la fase de grupos de clasificación para el Eurocopa 2000, sustituyendo a Raúl González Blanco. Un premio merecido para un jugador que disfrutó de una semana diferente. El rival fue Israel, en el estadio Ramat-Gan de Tel-Aviv, y el resultado un 1-2 favorable al combinado que dirigía Camacho.

"Yo tuve suerte de jugar un partido que fue en Israel porque fuimos allí una semana", explica Vales. Más allá del encuentro, el viaje dejó huella por lo vivido fuera del césped: "Nos hicieron un pequeño tour por la ciudad y la verdad es que nos sorprendió mucho el país, el buen tiempo que hacía y las diferentes etnias que convivían dentro de la población".

El internacional subraya especialmente el impacto humano del desplazamiento: "Es un sitio que merece la pena ver, por los contrastes entre la población, las diferentes religiones y culturas. Fue un viaje bastante bonito, nos impresionó bastante a todos".

Sobre el partido, Vales lo sitúa en un contexto de máxima exigencia competitiva: "Era un estadio antiguo y España se jugaba la clasificación para la Eurocopa".

En lo deportivo, el entonces futbolista comparte vestuario con algunos de los grandes nombres de la época: "Recuerdo que estaban Hierro, Raúl, Alcorta, Luis Enrique, Michel Salgado… y también Ito. El ambiente era muy bueno en general". Una convivencia que, según relata, facilitó la integración de los jugadores que llegaban desde la sub-21.

Uno de los recuerdos más intensos para Vales es el momento del himno: "Cuando sales al campo y suena el himno lo vives de una manera más intensa porque estás representando a tu país. Eso se nota muchísimo en los partidos internacionales".

El coruñés también explica cómo se vivían estas convocatorias desde la perspectiva de un jugador no habitual en la selección: "A los de Madrid o Barcelona les cogía menos de sorpresa, pero a mí sí. Para mí fue la única vez en partido oficial, así que fue una alegría enorme y una novedad total".

Además, destaca la estructura formativa de la época y la conexión entre categorías inferiores y la absoluta: "Con la sub-21 viajábamos en el mismo avión que la selección absoluta, nos alojábamos en los mismos hoteles. Eso te motivaba muchísimo". Y añade: "Después de jugar con la sub-21, nos llevaban a ver a la absoluta. Te generaba mucha ilusión y te hacía pensar que algún día podías estar ahí".