Así será la gran fiesta de la Selección Española en A Coruña: fan zone y marcha hasta Riazor

El camino hacia el Mundial de Fútbol tiene una última parada en España con dos jornadas de fiesta, fútbol y pasión por la Selección en A Coruña con el amistoso frente a Irak.

Para celebrarlo, los días 3 y 4 de junio la Fan Zone del combinado nacional tomará la Plaza de María Pita para convertirse en el punto de encuentro de la afición. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas —y de forma gratuita—, los seguidores podrán disfrutar de numerosas actividades para todas las edades, entre ellas un campito de fútbol 3x3, el museo de la Selección, la tienda oficial, un escenario con sorteos y animación continua, además de múltiples propuestas impulsadas por los patrocinadores de la RFEF.

Miércoles 3 de junio

Este miércoles, la Fan Zone contará con las siguientes actividades: fútbol femenino a las 16:00 horas; fútbol inclusivo a las 17:30 horas; retos a las 18:30 horas y fútbol masculino a las 19:00 horas.

Desde la Real Federación Española de Fútbol indican que las edades recomendadas para participar en estas actividades son las equivalentes a las licencias Infantil y Alevín tanto en modalidad masculina como femenina.

Jueves 4 de junio

Uno de los momentos más especiales llegará el 4 de junio, día del partido contra Irak, con la inauguración de la Fan Walk a Riazor, una caminata de aficionados que unirá la Plaza de María Pita con el estadio coruñés para recibir juntos a la Selección a su llegada al encuentro, a disputar a las 21:00 horas.

La iniciativa partirá a las 18:15 horas desde la plaza de María Pita y permitirá acompañar al equipo de todos en un ambiente festivo y familiar, con charanga, banderas y miles de seguidores recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad antes de llegar a las inmediaciones de Riazor.

Además, se sorteará una camiseta oficial de la Selección Fan Experience entre todas aquellas personas que compartan una fotografía del recorrido en redes sociales con los hashtags #FanWalkARiazor y #Sefutbol

Tampoco faltará la música tradicional gallega, que pondrá también su sello a una jornada cargada de emoción. Así, durante la comida oficial actuará el Grupo de Gaiteros de la Agrupación Cultural Xacarandaina, mientras que la recepción de los jugadores en el hotel contará con la participación de la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois. Ya en el feudo del RC Deportivo, la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense será la encargada de interpretar el himno de España antes del encuentro