Investigan una denuncia por presuntos insultos racistas en un torneo de fútbol en Cedeira (A Coruña)

La celebración de un torneo de fútbol base disputado el pasado fin de semana en Cedeira, en A Coruña, ha quedado marcada por una denuncia relacionada con un supuesto episodio de carácter racista que ya está siendo investigado por la Guardia Civil.

Los hechos habrían tenido lugar durante la disputa de la Copa Convivencia de categoría alevín en el campo municipal Carme Maseda. Tras conocerse la denuncia, la polémica ha generado numerosas reacciones en el ámbito deportivo y social, con comunicados de clubes e instituciones posicionándose sobre lo sucedido.

El Cedeira S.D. manifestó públicamente su rechazo a cualquier conducta discriminatoria y defendió la necesidad de promover valores de respeto e inclusión dentro del deporte. En la misma línea se pronunció el Ayuntamiento, que mostró su condena ante cualquier comportamiento racista, xenófobo o violento y recordó que la práctica deportiva debe estar vinculada al juego limpio y al respeto entre participantes.

Por su parte, el C.D. As Pontes, entidad a la que pertenece el entrenador señalado por las acusaciones, aseguró haber iniciado una revisión interna de los hechos. El club sostiene que por el momento no existen pruebas concluyentes que acrediten la existencia de los comentarios denunciados y reivindica la presunción de inocencia de su técnico mientras no se esclarezca lo ocurrido.

Además, la entidad pontesa anunció que estudiará posibles acciones legales contra publicaciones realizadas en redes sociales que, a su juicio, puedan vulnerar la imagen del club o de las personas implicadas.

La controversia también motivó la reacción del Racing San Pedro, que aprovechó la situación para denunciar que varios de sus jugadores han sido víctimas de comportamientos racistas durante la presente temporada. El club ferrolano reiteró su compromiso con la inclusión y expresó su apoyo a todas las familias afectadas por este tipo de situaciones.