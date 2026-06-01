A Coruña activa un amplio dispositivo de seguridad para el España-Irak de este jueves

Imagen de la Junta de Seguridad de este lunes. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este lunes la Junta de Seguridad encargada de coordinar el dispositivo especial previsto para el partido amistoso entre España e Irak, que se disputará este jueves 4 de junio en el estadio de Riazor.

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Ayuntamiento de A Coruña, Real Federación Española de Fútbol y responsables de seguridad del Deportivo, con el objetivo de planificar todos los aspectos relacionados con el encuentro.

Durante la sesión se abordaron cuestiones vinculadas a la movilidad, los accesos al estadio, la protección de las selecciones y la gestión de los miles de aficionados que acudirán al partido. "La coordinación eficaz entre todas las administraciones, cuerpos de seguridad y entidades implicadas es fundamental para garantizar la seguridad de los equipos, de los aficionados y de la ciudadanía durante un evento de estas características", señaló Abalde.

Cerca del cartel de no hay billetes

Según los datos facilitados durante la reunión, ya se han vendido alrededor de 27.000 entradas de las 32.000 disponibles, mientras que las puertas de Riazor abrirán una hora y media antes del inicio del encuentro para agilizar la entrada de los espectadores.

Los planes de viaje

La selección de Irak llegará a A Coruña el 2 de junio y permanecerá en la ciudad hasta el día 5, mientras que la expedición española aterrizará el mismo día del partido y viajará a Estados Unidos al día siguiente para preparar su participación en el Mundial de 2026.

Además, la Real Federación Española de Fútbol organizará una fan zone en la plaza de María Pita los días 3 y 4 de junio, entre las 11:00 y las 20:00 horas. También está prevista una fan walk que partirá desde María Pita a las 18:00 horas rumbo a Riazor. Antes del comienzo del encuentro, una banda de gaiteros interpretará el himno nacional.

Abalde destacó la relevancia internacional de la cita y aseguró que "A Coruña volverá a demostrar su capacidad para acoger grandes eventos deportivos con todas las garantías para los equipos, los aficionados y la ciudadanía".

Felicitación al Dépor por el dispositivo del ascenso

Durante la Junta de Seguridad, el subdelegado también aprovechó para felicitar a la Policía Nacional, la Policía Local y a los responsables de seguridad del Deportivo por el operativo desplegado durante la celebración del ascenso del conjunto blanquiazul a Primera División, una jornada que transcurrió sin incidentes de gravedad pese a la elevada afluencia de público.