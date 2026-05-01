La RFEF lo hace oficial: Riazor acogerá un España-Irak como despedida antes del Mundial 2026

La selección española regresará a A Coruña para disputar un amistoso de preparación de cara al Mundial de 2026. El estadio de Riazor será el escenario del encuentro frente a Irak, fijado para el 4 de junio, en lo que supondrá la última cita del combinado nacional en suelo español antes de iniciar su aventura internacional.

El compromiso fue acordado por la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán, y la federación iraquí que encabeza Adnan Dirjal, durante el reciente congreso de la FIFA celebrado en Vancouver.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afronta este duelo como una prueba clave antes de poner rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, donde se celebrará la próxima Copa del Mundo. El rival no será menor, ya que Irak también ha logrado su clasificación para el torneo, lo que garantiza un enfrentamiento competitivo.

En cuanto a antecedentes, ambos equipos solo se han visto las caras en una ocasión, en 2009, cuando España se impuso por la mínima con un tanto de David Villa.

Regreso tras jugar en 2022

La cita supondrá el regreso de la selección absoluta a Riazor, donde no juega desde 2022. En aquella ocasión, el conjunto español firmó una contundente victoria frente a Islandia en un estadio completamente lleno, reflejo del fuerte vínculo entre la ciudad y el equipo nacional.

Tras este encuentro, España continuará su preparación con otro amistoso ante Perú en México, antes de debutar en el Mundial el 15 de junio frente a Cabo Verde. A Coruña será así el punto de partida de la recta final hacia la gran cita internacional, con un ambiente que se espera multitudinario en las gradas de Riazor.

Coincidirá con las elecciones a asambleístas de la RFGF

El 4 de junio están previstas las elecciones a asambleístas en la Real Federación Gallega de Fútbol, la entidad que presidió Rafael Louzán antes de dar el salto a la RFEF. Pablo Prieto, que fue vicepresidente en esa etapa, relevó al mandatario gallego al frente de la territorial y se perfila como candidato único.