Galicia reconoce a sus deportistas: 51 premiados reciben la distinción al mérito deportivo de 2025

El presidente de la Xunta presidió este miércoles en A Coruña el acto de entrega de las distinciones al mérito deportivo de Galicia correspondientes a 2025, una ceremonia en la que se puso de relieve el momento de expansión que atraviesa el deporte en la comunidad y su creciente impacto social, económico y territorial.

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico destacó que la práctica deportiva se ha convertido en un elemento clave de cohesión, capaz de unir a la ciudadanía más allá de edades, procedencias o sensibilidades.

Una larga lista de premiados

El acto sirvió para reconocer a 51 personas y entidades vinculadas al deporte gallego, premiadas por sus trayectorias, logros o contribuciones al desarrollo del sector. El presidente subrayó que todos ellos representan valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia, el respeto y la superación, y remarcó su papel como referentes tanto dentro como fuera de la competición.

La relación de galardonados abarca perfiles muy diversos, desde deportistas y técnicos hasta clubes históricos, dirigentes, impulsores del deporte base o figuras vinculadas a la gestión y promoción.

Entre ellos figuran Alejo Crespo Díaz, Ana Abuín Pazos, Andrea Díaz Moirón, Aniceto "Tito" Fernández Fernández, Antonio Dacosta Iglesias, Beatriz Hermenegilda Alberte Castiñeiras, Carlos Devesa Santalla, Carlos Veiga García, Céltiga Fútbol Club, César Pérez Padrón, Claudia Paola Rodríguez Teijeiro, Club Deportivo Estradense, Eduardo Lamas Sánchez, Emilio Navaza González, Enrique Rozas López, Fino Fonticoba, Francisco Doblas Bermejo, Gran Peña F.C., Gumersindo Manuel Rodríguez Bernardo, Isidro Otero García, Javier Martínez Villanueva, José Ruiz López "Jorulo", José Luis Macey, José Pereira Domínguez, José Ramón Lete Lasa, Juan Ángel Probaos Barral, Juan Antonio Varela Torrente, Juan Carlos Corredoira Rodríguez, Juan Luis Villamisar Méndez, Juan Rodríguez Doce, Julio Antonio Flores Pérez, Julio Sobrado Carreiras, Luis Villasenín Liñares, Manuel Blanco Guerra, Manuel Piñeiro Froján, Manuel Piñón Cordo, María del Carmen "Pipi" Pérez Conde, María Jesús "Chus" Torres Fondevila, Marta Patricia Souto González, el matrimonio formado por Chuco Barreiro y Maruja Barral, Mirta Escudero Díez, Modesto López Nóvoa, Moncho Viñas, Pilar Vázquez Cobelas, Ramón Vázquez Mayo, Real Club Náutico de La Coruña, Santiago Domínguez Oliveira, Sara Álvarez Folgueira, Tyde F.C., Vicente Carril y Yoraxi de los Ángeles Meleán Álvarez.

Entre todos ellos, el presidente puso el foco en la figura de José Ramón Lete Lasa, destacando su larga trayectoria en la administración deportiva, con más de veinte años de dedicación y distintas responsabilidades al frente de la política deportiva gallega, así como su etapa como máximo responsable del Consejo Superior de Deportes.

La evolución del deporte gallego

Durante su intervención, el mandatario autonómico también hizo balance de la evolución del deporte en Galicia en los últimos años. En este sentido, destacó que la comunidad ha alcanzado un récord histórico de más de 320.000 licencias federativas, una cifra que evidencia el auge de la práctica deportiva en todos los niveles y disciplinas.

Uno de los aspectos más destacados de este crecimiento es el avance del deporte femenino, que ha experimentado una evolución especialmente significativa. Según los datos expuestos, el número de fichas femeninas se ha duplicado en los últimos quince años, consolidando una tendencia al alza que refleja una mayor igualdad de oportunidades y visibilidad.

A este incremento se suma el crecimiento del número de deportistas de alto nivel, que se ha multiplicado por seis en el mismo periodo hasta alcanzar los 1.850 en la actualidad, lo que sitúa a Galicia en una posición cada vez más destacada dentro del panorama deportivo nacional e internacional.

En el ámbito de las infraestructuras, el presidente reafirmó el compromiso de la Xunta con la mejora y modernización de instalaciones deportivas en todo el territorio, así como con el apoyo a clubes, federaciones y deportistas.

Como ejemplo de esta apuesta inversora, destacó el futuro Centro de Alto Rendimiento de Pontevedra, un proyecto estratégico que contará con una inversión estimada de 30 millones de euros y que pretende convertirse en un referente para la preparación de deportistas de élite.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico subrayó el impacto del deporte más allá del ámbito competitivo. En este sentido, recordó que la actividad deportiva contribuye de forma directa a la mejora de la salud física y emocional de la población, al tiempo que actúa como dinamizador social y territorial.

Desde el punto de vista económico, el presidente destacó que el deporte representa ya cerca del 1% del Producto Interior Bruto de Galicia y genera más de 17.000 puestos de trabajo, consolidándose como un sector estratégico con capacidad para atraer eventos, fomentar el turismo y generar actividad económica en múltiples ámbitos.