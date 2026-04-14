Julius Johansen se lleva la contrarreloj disputada en A Coruña

Julius Johansense llevó la contrarreloj disputada este martes en la ciudad de A Coruña en la etapa inaugural de O Gran Camiño, una de las grandes citas ciclistas que se celebran en Galicia. El corredor de UAE fue el más rápido en completar el recorrido de quince kilómetros con salida y llegada en la Torre de Hércules y que cruzaba buena parte del Paseo Marítimo.

La prueba congregó a un importante número de coruñeses que disfrutaron del espectacular recorrido por diferentes ubicaciones de la ciudad de A Coruña. Incluso muchos escolares de colegios como el de Las Esclavas salieron a la calle para animar y dar colorido a la prueba ciclista.

El ciclista danés de 26 años se convierte en el primer líder de O Gran Camiño, una de las pruebas ciclistas más importantes de Galicia que contará este año con cinco etapas. En segunda posición aparece Rafael Reis a 15 segundos, mientras que Nelson Oliveira de Movistar es tercero a 16 segundos.

La nota negativa de la contrarreloj llegó en forma de accidente, cuando una persona cruzó de manera indebida y fue atropellada por uno de los ciclistas que participaban en la prueba. Mañana se disputa la segunda etapa que saldrá en Vilalba y finalizará en Barreiros.