De Oleiros a A Coruña: la Costa Ártabra corre por la inclusión y la salud

La IV Carrera Costa Ártabra volverá a recorrer la costa coruñesa el próximo 19 de abril a las 09:30, uniendo Oleiros y A Coruña en una prueba de 10 kilómetros que combina deporte y solidaridad.

El evento, organizado por la Asociación Casco, busca visibilizar y financiar su programa de calidad de vida mediante una iniciativa inclusiva que integra actividades médicas, sociales y deportivas a lo largo del año, con la implicación directa de la Unidad de VIH del CHUAC.

Según explican desde la organización, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los participantes y promover el deporte como instrumento preventivo, especialmente en colectivos vulnerables, sin olvidar a la población general.

La meta de la carrera estará situada junto a la unidad móvil preventiva VIHXiamóvil, ofreciendo un espacio de concienciación sanitaria y apoyo directo.

La inscripción para la 10K tiene un coste de 17 euros hasta el 8 de abril y 20 euros del 9 al 15 de abril, realizándose a través de la Federación Gallega de Atletismo y la web Carreirasgalegas, que facilita la gestión de dorsales y opciones de inscripción solidaria.

La recogida de dorsales será en El Corte Inglés de A Coruña y se ofrecerán servicios de guardería, buses lanzadera, bonificaciones para familias numerosas y personas con discapacidad, además de camiseta, bolsa del corredor, fisioterapia en meta, trofeos por categoría y premios a los ganadores absolutos.

La carrera mantiene "Un día nada más" de Enrique Villareal "El Drogas" como canción oficial, sumando el respaldo del artista a la iniciativa solidaria y al espíritu de superación que caracteriza el evento.

Para quienes no puedan participar corriendo, la organización ofrece la posibilidad de colaborar como voluntarios, contribuyendo a la logística y desarrollo de la prueba. Más información sobre inscripciones, voluntariado y novedades está disponible en la web oficial costaartabra.com y en su Instagram oficial, donde se publican actualizaciones y detalles del evento.

Homenaje a Andrés Díaz

Esta edición incorpora un homenaje al atleta olímpico coruñés Andrés Díaz, figura destacada del atletismo nacional con amplia trayectoria internacional. Díaz será reconocido durante la presentación institucional en el INEF, donde será incorporado al aula olímpica, un espacio que pone en valor la historia y el legado de los deportistas vinculados al centro.