A Coruña creará una zona para practicar deportes de playa en Visma

La Xunta de Goberno Local de A Coruña ha adjudicado este martes la primera fase del proyecto de reforma de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la Torre.

La actuación cuenta con una inversión de 800 euros y un plazo de ejecución de 24 semanas. La primera fase corresponde a las obras de los vestuarios femeninos.

"Toca hacer la reforma de los vestuarios para renovar completamente el sistema de agua que realiza el suministro a todo el complejo", señaló la alcaldesa, Inés Rey, en la rueda de prensa posterior.

Para hacer la instalación efectiva, el Concello también saca a licitación el contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, que tienen un importe de 1.600.000 euros y que busca mejorar el estado de todas las infraestructuras deportivas.

Creación de una zona deportiva en San Pedro de Visma

Asimismo, la Xunta de Goberno Local también dio luz verde a la construcción de una zona deportiva para deportes de playa en San Pedro de Visma. En concreto, se trata de un campo para fútbol, vóley y balonmano playa.

El proyecto cuenta con una base presupuestaria de 120.000 euros y una ejecución de las obras de tres semanas. El objetivo es que las instalaciones estén regladas para poder acoger competiciones de estas disciplinas deportivas.

Por otro lado, la Xunta de Goberno Local también adjudicó la instalación de 70 nuevos minipuntos limpios de proximidad en la ciudad, para la ampliación y mejora de la red municipal de recogida separada de residuos domésticos peligrosos y especiales. Para ello, destina un total de 3.143.000 euros. "Se irán repartiendo por toda la ciudad para que sean más accesibles para la ciudadanía. En mercados, en centros cívicos y en espacios públicos", apuntó Inés Rey.

También se adjudicó el procedimiento de los criterios de valoración para la contratación del servicio de conserjería en los edificios municipales. Y la contratación del servicio de comedor en los centros cívicos municipales de Monte Alto y Novoboanza.