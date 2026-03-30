Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana de resultados bastante positivos en general para los equipos de A Coruña. El Dépor logró un empate a su visita al Molinón. Los coruñeses pierden puesto de ascenso directo pero recorta a tres puntos la diferencia con el líder, el Racing de Santander.

Básquet Coruña sufrió pero consiguió la victoria número 24 de la temporada al superar a Cartagena por 82 a 77. El conjunto naranja sigue líder seguido por Obradoiro.



El Dépor Abanca se reencontró con la victoria en Riazor y superó al Eibar por dos goles a uno. Las coruñesas van a mantener la categoría e intentarán seguir escalando posiciones en la tabla.



El Liceo perdió en su visita al Voltregà por cuatro goles a dos. Los coruñeses perdieron el choque en el tramo final del mismo pero siguen líderes de la clasificación.

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En Segunda Federación, el Fabril dio un paso de gigante para lograr el ascenso a Primera Federación al superar al Atlético Astorga por tres goles a cero. El Bergantiños perdió en casa ante el Coruxo por cero goles a uno.



En Tercera Federación, el Atlético Arteixo superó al Estradense por dos goles a uno y se coloca en tercera posición. También ganó el Atlético Montañeros, que venció por tres goles a dos al Viveiro. El Silva perdió por cuatro goles a uno ante el Gran Peña.



En polideportivo, Maristas de Coruña protagonizó la mejor noticia del fin de semana. El conjunto colegial superó a Ibaizábal y se asegura el campeonato por primera vez en su historia. En la eliminatoria de ascenso a la Liga Challenge jugará la vuelta en casa.



El OAR Coruña perdió en casa ante Alicante por un ajustado 27-28. El Marineda de hockey empató a cuatro en su visita a la pista de Raxoi, mientras que el 5Coruña femenino superó a Arnoia por cinco goles a cuatro. El masculino perdió por seis goles a cuatro ante el Laviana.