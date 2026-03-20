La Deputación ensalza a A Coruña como referente del deporte gallego en su gran gala anual

Los premiados posan tras la entrega de galardones en la IV Gala del Deporte celebrada en A Coruña

La provincia volvió a poner en valor su talento deportivo con la entrega de los IV Premios del Deporte de la Diputación de A Coruña, un evento celebrado este viernes en el Teatro Colón que reunió a centenares de deportistas, clubes y entidades.

La gala sirvió para reconocer tanto a figuras consolidadas como a jóvenes promesas y trayectorias ejemplares, reflejando el buen momento que atraviesa el deporte coruñés en múltiples disciplinas.

Entre los galardonados, María Sanjurjo y Lucas Yáñez fueron distinguidos como mejores deportistas femenina y masculino, respectivamente, tras sus recientes éxitos europeos en hockey sobre patines y patinaje artístico.

Además, la institución provincial concedió premios honoríficos a Javier Gómez Noya, Iván Raña y Estrella Galicia por su destacada trayectoria y su contribución al impulso del deporte.

El acto también reconoció el trabajo de clubes y entidades como O Parrulo de Ferrol, el Club Ciclista Padrónes, el Club de Piragüismo Ría de Betanzos, el torneo Viravolta Jael o el piloto Luis Penido, entre otros.

Durante la gala, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, puso en valor el esfuerzo que hay detrás de cada logro deportivo, destacando la importancia de la constancia, el trabajo diario y el papel fundamental de las familias y del deporte base.

En la misma línea, el diputado de Deportes, Antonio Leira, incidió en el valor formativo del deporte, subrayando que va más allá de la competición y contribuye a la transmisión de valores.

La ceremonia también dejó espacio para premiar a deportistas veteranos, nuevas promesas y figuras del deporte adaptado, así como a entrenadores, árbitros y entidades que impulsan la actividad deportiva en la provincia.

El evento puso de manifiesto el peso del deporte de base y el papel clave de clubes y organizaciones en el desarrollo deportivo, así como la importancia de seguir apoyando a las nuevas generaciones.

Con esta cuarta edición, los Premios del Deporte consolidan su papel como uno de los principales escaparates del talento deportivo de la provincia de A Coruña.