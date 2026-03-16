La patronal de A Coruña ensalza el "ejercicio de responsabilidad" que supone renunciar al Mundial

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla.

Una oportunidad perdida, pero una decisión responsable. De esta manera, el sector empresarial de A Coruña interpreta la renuncia al Mundial de Fútbol de 2030 y las reformas en el estadio de Riazor y su entorno anunciadas este lunes por el Concello y el Deportivo.

Según el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, las decisiones se han tomado "de forma rigurosa valorando la relación entre el coste y la oportunidad económica".

"A Coruña pierde la oportunidad de ser escenario de un acontecimiento global, pero gana la posibilidad de orientar sus inversiones hacia proyectos realistas y compartidos, pensados más allá de un único evento", concluye Fontenla.

El presidente de la CEC pone en un lado de la balanza "la oportunidad extraordinaria de proyectar la imagen internacional de una ciudad, reforzar su atractivo turístico y generar un impacto positivo en sectores como el comercio, la hostelería o los servicios" a través de un Mundial.

En el otro lado sitúa "las exigencias que plantea un evento de estas características", con "inversiones muy relevantes en infraestructuras".

"La decisión adoptada por las instituciones refleja la necesidad de priorizar y racionalizar las inversiones, pensando en que los recursos se destinen a proyectos sostenibles y con un retorno claro para la ciudad a medio y largo plazo", explica Fontenla.

El sector resalta el "ejercicio de responsabilidad" practicado por el Ayuntamiento y el Deportivo. "Los grandes eventos son atractivos, pero las ciudades también deben evaluar con rigor el equilibrio entre el impacto económico potencial y el esfuerzo inversor que requieren".

El presidente de la patronal coruñesa destaca los proyectos anunciados para mejorar las instalaciones deportivas de Riazor y A Zapateira porque se basan "en la cooperación institucional" y plantean "una visión de uso permanente de las instalaciones" que "puede contribuir a modernizar equipamientos clave para la ciudad, fortalecer el deporte y generar actividad económica estable en el entorno".