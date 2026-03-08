La Xunta colabora con Aspromor en la compra de equipaciones para su equipo adaptado Genuine

La Xunta de Galicia ha colaborado con la asociación Aspromor en la adquisición de ropa deportiva para el equipo inclusivo Genuine, formado por deportistas que participan en modalidades adaptadas como el remo-ergómetro y el fútbol sala.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este domingo a los miembros del club en Ortigueira, donde hizo entrega de las nuevas equipaciones destinadas a los deportistas de ambas disciplinas.

Durante el encuentro, la responsable autonómica pudo compartir unos momentos con los integrantes del equipo y conocer de cerca su actividad deportiva.

En su intervención, García destacó el esfuerzo y la dedicación de los deportistas del club, a quienes felicitó por llevar el nombre de Galicia a lo más alto del deporte adaptado.

Además, los animó a seguir trabajando y disfrutando del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

La conselleira también trasladó la enhorabuena de todo el Ejecutivo gallego a los deportistas galardonados en el Campeonato de España de remo-ergómetro celebrado en Cartagena, así como al resto de integrantes del equipo por su implicación y compromiso con el deporte adaptado.