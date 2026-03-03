La coruñesa Daniela Rodríguez, campeona de España cadete de taekwondo

La coruñesa Daniela Rodríguez se ha proclamado este fin de semana campeona de España de taekwondo hasta 29 kilos en la categoría cadete, celebrado en Alicante, en San Vicente del Raspeig, en el pabellón El Secret, dentro del campeonato CESA 2026.

La deportista, que compite con el club JFR Taekwondo, estuvo acompañada en el podio por su compañero Tiago, que se alzó con el título de campeón de España en categoría junior.

Daniela, una de las promesas del deporte a nivel gallego, llegaba con el título autonómico bajo el brazo. Fruto de ello, se ganó esta plaza en la competición nacional, donde se impuso a la murciana Paula Rodríguez Cordón.