El gallego Jorge Ares se enfrenta a la travesía del Lago Inari: "La montaña enseña humildad"

El alpinista coruñés Jorge Ares se encuentra a punto de iniciar una de sus aventuras más exigentes hasta la fecha: una travesía al Lago Inari, en pleno Ártico finlandés.

El joven deportista comparte con Quincemil sus sensaciones, la preparación que requiere una expedición polar y la filosofía que guía su práctica deportiva.

"Estoy muy ilusionado por esta nueva experiencia, pero mi enfoque siempre es el mismo: disfrutar de un nuevo reto para crecer como deportista, pero, sobre todo, como persona. Siempre intento tomarme cada actividad como una oportunidad de aprender y mejorar a través del esfuerzo", explica Ares.

Para él, la montaña es una maestra: "Con el tiempo y la experiencia, estoy empezando a manejar mejor las expectativas, ya que, si algo te enseña la montaña, es humildad: no hay un yo o un resultado que importe, y eso es lo bonito; nos da la libertad de disfrutarlo porque ha sido escogido libremente y se trata de un interés genuino".

La preparación de una travesía de este tipo va mucho más allá de la condición física. "A nivel requerimientos, lo cierto es que el componente físico y técnico no es lo más determinante; solo necesitas una buena condición general y ser competente con esquís de fondo o travesía. Lo realmente determinante aquí es el componente psicológico y la motivación: estar dispuesto a abrazar la incomodidad, las largas jornadas, el frío y el descanso incompleto, donde la fatiga se va acumulando", comenta.

Jorge subraya también la relevancia de la logística: "En realidad, en este tipo de expediciones pesan mucho más la logística y preparación, ya que el clima es adverso y el entorno requiere de bastante material, parte de él muy específico. Lo que das por hecho, como conseguir agua, comer o descansar, se complica en un desierto helado. Preparar el viaje, la ruta y todo lo necesario para mantenerse en autonomía el tiempo suficiente para completarla ya es un reto".

Ares contará con la guía de profesionales experimentados: "Para nosotros se trata de una primera experiencia, por lo que estamos siendo formados, asesorados y acompañados por profesionales como Josito Romay, nuestro técnico en alpinismo, y José Mijares, especialista en travesías polares, con el respaldo de la Federación Gallega de Montaña y los compañeros del equipo ENAG. Desde aquí les agradezco a todos la oportunidad y el apoyo".

Para él, lo más valioso de la travesía es el contacto con la naturaleza: "Lo que más me atrae de esta expedición es la oportunidad de sumergirme en un entorno tan inhóspito como bello, de sentirme solo y pequeño rodeado de tanta naturaleza, y poner así las cosas en perspectiva. Creo firmemente que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, y que aquello que nos resulta verdaderamente gratificante o nos hace felices no llega de forma fácil. A veces, necesitamos un recordatorio".

La travesía del lago Inari, en el extremo norte de Laponia finlandesa, es una experiencia única para los amantes del alpinismo y el montañismo ártico.

Este lago, el tercero más grande de Finlandia, está rodeado de un paisaje de bosques boreales y suaves colinas que se transforman en un terreno exigente en invierno.

Realizar la travesía implica no solo navegar sus aguas heladas, cuando se practica en esquís o raquetas sobre el hielo, sino también enfrentarse a condiciones extremas de frío, viento y visibilidad limitada.

Cada paso requiere planificación precisa, desde la elección de rutas hasta la preparación del equipo técnico adecuado para garantizar seguridad y resistencia durante el recorrido.

Además, la travesía del lago Inari combina la belleza natural con la dimensión cultural de la región. A lo largo del recorrido se pueden encontrar pequeñas aldeas y lugares sagrados del pueblo sami, cuyas tradiciones están estrechamente ligadas a la naturaleza.

El alpinismo, un deporte que evoluciona

El alpinismo no es un deporte nuevo para Ares, aunque su práctica ha evolucionado con los años: "El alpinismo es una disciplina relativamente nueva para mí; la practico desde hace unos cuatro o cinco años, si bien creo que siempre ha estado ahí. Ha sido una evolución lógica y natural desde una infancia en el campo y una juventud en el monte que, con el paso de los años, fue aumentando en compromiso a través de la montaña y la escalada hasta hoy. Ahora quiero seguir aprendiendo y marcándome nuevos retos que me ayuden a seguir viviendo y compartiendo grandes momentos".

Para cerrar, Ares hace un llamamiento a quienes aman la naturaleza y buscan retos: "Quiero agradecer la visibilización y el apoyo al deporte no competitivo, en mi caso me ha permitido una gran evolución y experiencias que de otra forma no sé si hubieran sido posibles. Actualmente me encuentro en un momento de cambio personal y profesional. Creo firmemente en el potencial del medio natural y en los beneficios que nos proporciona, y me gustaría ayudar a la gente a que pueda disfrutarlo como yo lo hago. Si queréis seguir la expedición, trataré de mostrar la experiencia desde dentro en redes @jorge.ares".