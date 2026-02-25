Galicia quiere conquistar España: la selección gallega de fútbol lucha por la Copa de Regiones UEFA

La Selección Galega de aficionados en modalidad de fútbol ya conoce a los 18 futbolistas que defenderán por tercera vez a Galicia en una fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA, una competición en la que el combinado autonómico ha sido protagonista en los últimos años.

Tras proclamarse campeona nacional en marzo de 2020 ante Andalucía en Las Rozas y conquistar posteriormente el título europeo, y después de caer en la pasada edición en la gran final frente a Aragón, Galicia vuelve a situarse entre las cuatro mejores selecciones del país.

El conjunto que dirige Manolo García afrontará desde este viernes 27 de febrero la fase final en Terrassa, donde intentará recuperar el trono nacional. El combinado gallego selló su clasificación tras superar a Asturias en la Fase Intermedia disputada en A Malata.

El calendario de partidos ya está definido. Galicia se enfrentará a Canarias en la primera semifinal, mientras que Cataluña y Navarra protagonizarán la segunda eliminatoria. Las semifinales se disputarán el viernes y los vencedores se citarán en la gran final del domingo, que decidirá al campeón nacional de esta XIV edición de la Copa de las Regiones UEFA.

Los 18 futbolistas convocados por el técnico ferrolano para disputar esta fase final nacional son Andrés (Gran Peña FC), Ayoub (Viveiro CF), Achore (At. Coruña Montañeros), Yosi (CD Boiro), Carabán (CD Estradense), Dopico (UD Somozas), Ander (CD Estradense), Cadra (Racing Club Villalbés), Enjamio (CD Boiro), Brais Vidal (CD Estradense), Landeira (CD Boiro), Rachu (CF Noia), Lucas Camba (Alondras CF), Lombao (Arosa SC), Noel Álvarez (CD Barco), Noel Chaves (Juventud Cambados), Adri (Céltiga FC) y Cambón (UD Somozas).

La expedición gallega partirá hacia tierras catalanas este miércoles 25 de febrero por carretera, después de realizar una sesión de entrenamiento en el campo de O Viso, en Arzúa. El equipo viajará con varios días de margen para preparar la semifinal con la máxima concentración y ambición.

Todos los encuentros de esta fase final nacional de la Copa de las Regiones UEFA serán retransmitidos en directo a través de los canales oficiales de comunicación de la RFEF. El Estadi Olímpic de Terrassa, con capacidad para 11.500 espectadores, será el escenario donde Galicia buscará seguir escribiendo páginas doradas en su historia reciente.