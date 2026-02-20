A Coruña da el pistoletazo de salida a una nueva edición de Coruña Corre

El circuito de carreras populares de la ciudad volverá a tomar las calles el próximo 14 de marzo con la prueba inaugural en el entorno de la Torre de Hércules, tal y como se anunció en la gala que tuvo lugar esta tarde para premiar a los ganadores del año 2025.

Durante el acto, celebrado en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora, se reconoció a los deportistas, equipos, familias y centros escolares que formaron parte de la pasada edición.

Más de 19.400 personas se inscribieron en 2025, la cifra más alta desde la creación del circuito, consolidando a Coruña Corre como una de las citas deportivas más multitudinarias del calendario local.

La gala combinó espectáculo y participación, con referencias actuales como la Inteligencia Artificial frente al componente humano que define el circuito. También se puso el foco en la diversidad de perfiles que cada año toman la salida, desde los más pequeños hasta corredores veteranos.

En la categoría absoluta de 2025, los principales galardones fueron para Alba Raso y Antón Gómez, referentes de la pasada temporada.

Siete citas entre marzo y noviembre

El calendario de 2026 incluirá nuevamente siete pruebas repartidas entre marzo y noviembre, con el habitual descanso en verano.

Tras la carrera inaugural en la Torre de Hércules, el circuito continuará en Matogrande-Xuxán el 12 de abril, San Pedro de Visma el 10 de mayo y Os Rosales el 31 de mayo.

Tras el parón estival, regresará el 13 de septiembre con la Volta a Oza, seguirá el 25 de octubre en O Ventorrillo y concluirá el 22 de noviembre en Novo Mesoiro.

La primera carrera volverá a teñirse de morado en el entorno del faro, en el marco de la programación municipal del 8-M, Día Internacional de la Mujer.