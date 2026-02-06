Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

En otro fin de semana lluvioso y de mal tiempo, el deporte sigue ocupando un lugar preferencial estos días. Varios equipos coruñeses afrontan en casa encuentros muy importantes.

El Deportivo recibe en Riazor al Albacete el domingo a las 16:15 horas. Los coruñeses llegan con moral tras su victoria en León y arrancan la jornada en tercera posición a dos puntos del ascenso directo.

Básquet Coruña viaja a tierras asturianas para enfrentarse al Oviedo el sábado a las 19 horas. Los coruñeses estarán apoyados por su afición que ya se prepara para un desplazamiento masivo.

El Liceo recibe al Barcelona el domingo a las 12 horas en Riazor. Los coruñeses llegan tras disputar un partidazo de Champions ante el Benfica este jueves que acabó con empate a dos.

El Dépor Abanca visita al Madrid CFF el domingo a las 14 horas. Las coruñesas intentarán reencontrarse con la victoria tras la derrota ante el Real Madrid.

En Segunda Federación, el Fabril recibe el sábado a las 17 horas a la Sarriana en Abegondo. El Bergantiños también juega el sábado a esa misma hora en campo del Atlético Astorga.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo visita el sábado a las 12 al Alondras. El Silva juega en casa a las 12:30 al Somozas y el Atlético Montañeros juega en casa del Gran Peña el sábado a las 16 horas.

En polideportivo, Maristas de A Coruña recibe al Barakaldo el domingo a las 13 horas.

En balonmano el OAR Coruña visita al Málaga en un partido que se jugará el sábado a las 18 horas.

En fútbol sala el 5 Coruña femenino recibe al Camposala el domingo a las 13:30 horas. El masculino visita al Zamora el sábado a las 18:30 horas.