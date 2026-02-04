Los alevines de Natación Ferrol triunfan en el Campeonato Gallego

El Campeonato Gallego Alevín reunió a casi 200 nadadores de 28 clubes de natación de toda Galicia en la piscina municipal As Pozas, en Mos. Una gran asistencia que se saldó con una gran participación por parte de los deportistas de Natación Ferrol.

El equipo infantil, formado por ocho chicos y seis chicas, luchó hasta el final para subirse a la primera plaza de pódium, y en ambas categorías se proclamaron subcampeones gallegos. El medallero de los nadadores ferrolanos lo completan 27 medallas, compuesto por 11 oros, 17 plata y 9 bronces.

A nivel individual destacaron las victorias de Carla Pico en todas sus pruebas de mariposa (50 y 100) y en estilos (100 y 200); Sabela García en 400 libres y 400 estilos, además de una plata en 100 libres y un bronce en 200 mariposa; Abby Casal en 100 estilos y en bronce en 50 espalda; al igual que su compañero Alejandro López en 400 estilos y un tercer puesto en 800 libres.

Las medallas de plata son las de Anita Otero en 800 libres, además de un bronce en 400 libres; Lola Piñeiro en 200 braza; Aisha Martínez en 200 espalda; Adrián Sueiras en las pruebas de 200 libres, 100 y 200 mariposa; y Javier Allegue en 50 braza. Juan Pilar en 200 braza y Nicolas Iglesias en 100 y 200 espalda libres también se llevaron el bronce.

Al cómputo total de puntos hay que sumarle los que obtuvieron los nadadores del Ferrol en los relevos. Los chicos se hicieron con el bronce en el relevo de 4 x 200 libres, formado por Alejandro L, Nicolás Iglesias, Juan P y Adrián S. Las chicas se hicieron con las victorias en todos los relevos, estaban formados por Carla P, Lola P, Sabela G y Anita O.