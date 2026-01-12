El PP de Culleredo (A Coruña) eleva la voz por la falta de pago de las ayudas al deporte

El Partido Popular de Culleredo, en A Coruña, ha denunciado un nuevo incumplimiento del alcalde, José Ramón Rioboo, con el deporte local, alertando de que los clubes llevan más de dos años asumiendo gastos en pabellones municipales ante la falta de conserjes, limpieza y mantenimiento. A esta situación se suma que las ayudas correspondientes a 2024 y 2025 siguen sin abonarse, pese a los compromisos adquiridos.

Los populares trasladan su preocupación tras el correo remitido por el Club Balonmán Culleredo a los grupos de la oposición, en el que la entidad lamenta que el Ayuntamiento no haya cumplido su promesa de pagar las subvenciones antes de finalizar 2025 y de convocarlas después de forma anual.

El club recuerda que las últimas ayudas recibidas corresponden a 2023, por lo que llevan dos años sosteniendo su actividad sin ese respaldo económico.

Desde el Balonmán Culleredo advierten de una situación económica límite, agravada porque los clubes han tenido que hacerse cargo de tareas y costes que son responsabilidad municipal.

"El Ayuntamiento está siendo subvencionado por los clubes. El mundo al revés", señalan, antes de añadir que "no podemos aguantar más con esta mochila".

La entidad deportiva denuncia además la falta de información sobre las mejoras anunciadas en los pabellones, especialmente en Tarrío y Almeiras, y reclama un calendario claro para disponer de conserjes, un servicio de limpieza "digno" y un mantenimiento adecuado, desde agua caliente en las duchas hasta redes y marcadores en condiciones.

Si no hay una respuesta inmediata y no se materializa el cobro de las ayudas pendientes, el club convocará una asamblea extraordinaria para valorar medidas.

El PP recuerda que ya en 2023 llevó al Pleno dos iniciativas para crear un plan anual de subvenciones y un plan de mantenimiento integral de las instalaciones deportivas, ambas aprobadas por unanimidad.

"Rioboo vuelve a fallarles a los clubes y a las familias: promete, da largas y deja a las entidades deportivas sin un euro y sin plazos", afirmó la portavoz popular, Izaskun García.

La portavoz califica la situación de "muy grave", al considerar que se está asfixiando al deporte base y trasladando a los clubes el coste de servicios que son competencia del Ayuntamiento. Por ello, el PP exige "hechos y fechas, no más titulares ni excusas", reclamando el pago inmediato de las ayudas de 2024 y 2025, la convocatoria de las subvenciones de 2026 y un calendario concreto de obras y servicios en los polideportivos.

"Que asuma de una vez su responsabilidad y deje de trasladar su incapacidad de gestión a los clubes", concluye García.