El Corte Inglés entrega los premios de la Can Silvestre de A Coruña

A Coruña vivió esta tarde un guiño especial al deporte y al mundo animal con la entrega de premios de la Can Silvestre, celebrada en El Corte Inglés de A Coruña.

El acto puso el broche final a una iniciativa que ha acompañado a la San Silvestre A Coruña y que ha contado con una amplia participación a través de las redes sociales.

Los ganadores fueron seleccionados entre todas las personas que participaron en el concurso en redes sociales, compartiendo imágenes y mensajes de sus mascotas vinculados al espíritu festivo y deportivo de la popular carrera.

El primer premio fue para Pepa y Alf, que participaron de forma conjunta y conquistaron al jurado con su propuesta. El segundo puesto recayó en Mickey, mientras que Balto logró la tercera posición, completando un podio muy celebrado durante la entrega.