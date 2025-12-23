El Mundial 2030, una de las grandes incógnitas del presupuesto de A Coruña para 2026

La aprobación de la propuesta de presupuestos para el año 2026 para el ayuntamiento de A Coruña, que esta mañana se aprobó en junta de gobierno local, mantiene viva una de las grandes incógnitas: la sede del Mundial 2030.

El documento aprobado, de 2.136 páginas, no contiene ninguna referencia directa a obras en el estadio de Riazor o a actuaciones que se engloben dentro del proyecto del Mundial 2030, que la ciudad deberá presentar antes de septiembre si no quiere perder esa condición.

En la rueda de prensa de esta mañana, la alcaldesa no concretó tampoco ninguna actuación referente a este hecho.

El presupuesto será definitivo una vez pase por pleno, previsto para la semana que viene, y cumpla todos los trámites pertinentes.

El horizonte, en septiembre de 2026

FIFA revisará en 2026, en el mes de septiembre, el grado de cumplimiento de las diferentes sedes. En ese momento, A Coruña deberá contar con un proyecto que no ha sido todavía anunciado públicamente.

En otras ciudades, los proyectos avanzan a ritmos diferentes. En los últimos días el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tuvo que salir al paso de unas declaraciones del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que indicaba que si el club amarillo no conseguía la gestión y explotación del recinto "no volvería a jugar en ese recinto".

En otras localizaciones como Zaragoza, el club local ya juega en un estadio provisional modular, para avanzar las obras.

Otros casos como Málaga ya se bajaron de la carrera mundialista, mientras que Vigo y Valencia esperan como agua de mayo una llamada de la RFEF que las convierta en ciudades sede.

Una competencia también ligada al gerente de turismo

Las bases de la convocatoria del concurso para elegir al gerente del consorcio de turismo, puesto para el que fue nombrado Anton Alvarez Olmo en noviembre de este año, se establecían como prioridades una nueva actuación estratégica para planificar el Xacobeo 2027 y el Mundial de Fútbol 2030, así como un nuevo plan estratégico para turismo y congresos de la ciudad.

Mientras tanto, desde hace meses, el silencio o las evasivas son la respuesta a estas cuestiones. El PP ya lo llevó dos veces a pleno, impulsando incluso la creación de una comisión que fue aprobada en la última reunión ordinaria.