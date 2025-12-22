Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

La mayoría de equipos de A Coruña disfrutan estos días de unas vacaciones que servirán para despejar la mente y encarar la llegada de 2026 con renovadas ilusiones.

Eso deben pensar los jugadores de un Dépor que firmaron un nefasto mes de diciembre en cuanto a resultados se refiere. Los coruñeses perdieron en Andorra por un gol a cero y pierden posición de ascenso directo.

La buena noticia del fin de semana la protagonizó Básquet Coruña, que venció en Cartagena por 80 a 89. El conjunto naranja llega invicto al derbi del próximo domingo en Santiago ante Obradoiro.

El Dépor femenino cayó con claridad ante la Real Sociedad por un gol a cuatro. Las coruñeses se despidieron así de la Copa de la Reina.

El Fabril logró un importante triunfo ante el Ávila por dos goles a uno. Hugo Ríos, el guardameta del equipo, fue el gran protagonista del partido tras completar una actuación soberbia. El filial recupera de esta forma el liderato.

El Bergantiños superó al Sámano por un gol a cero y alcanza posición de playoff de ascenso.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo empató a dos en su visita al campo del Cambados. El Silva perdió cero a dos ante el Vilalbés y la única victoria coruñesa llegó de la mano del Atlético Montañeros que venció por cero goles a uno al Barco.

Maristas venció a Ointxe por 87 a 64. El triunfo permite a las coruñesas seguir en lo alto de la tabla junto a Ibaizabal.

En balonmano el OAR Coruña perdió ante Puerto Sagunto por 24-25.

En fútbol sala el 5Coruña masculino perdió 1 a 3 ante Salamanca.