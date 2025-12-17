Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña irán a la huelga en enero

La situación de los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales sigue en un limbo. Tras percibir media nómina de noviembre, el ayuntamiento ha requerido a la empresa que ejecute en un plazo de tres días desde la recepción del documento el pago de la parte pendiente de la nómina de noviembre, así como las cotizaciones sociales previstas en la ley.

Los trabajadores ya plantean una huelga en enero, tras anunciar ayer varios usuarios de este servicio que mientras no estén sus monitores al día dejarán de acudir a las clases tras una concentración espontánea celebrada delante del Palacio de los Deportes de Riazor. Será los días 8, 9, 12 y 13 de enero.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha referido esta mañana a esta situación en declaraciones ante los medios de comunicación.

"A través de la concejalía de deportes se ha requerido a la empresa para que pague los salarios a los trabajadores que están en una situación complicada y próximamente saldrán los nuevos pliegos", manifestó.

"Quiero trasladar mi apoyo a los trabajadores y que sepan que estamos haciendo todo lo posible para que cobren. Ayer mismo se envió un requerimiento a Serviplus, tienen tres días de plazo para proceder a los abonos pendientes y actuaremos con todos los medios que tenemos en nuestra mano para que cumplan con sus obligaciones laborales; la principal es el pago de los salarios a los trabajadores", expresó la primera edil herculina.

Con respecto al pago parcial producido, especificó que "se envió el requerimiento para que paguen la totalidad".

Fuentes de la empresa reconocen una delicada situación económica y no pueden asegurar el pago de los salarios. El servicio sigue prestándose en situación de precario al finalizar el contrato existente. El nuevo pliego estará desarrollado en varias semanas para la adjudicación a una nueva empresa.

El PP pide al gobierno local que garantice los pagos a los trabajadores

El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, instó a la alcaldesa Inés Rey a garantizar el pago puntual de las nóminas de los trabajadores de las concesionarias municipales y a asegurar que se cumplan sus condiciones laborales.

"La Alcaldesa es conocedora de los problemas de los trabajadores, pero no les escucha", señaló Lorenzo, recordando que las demandas de estos profesionales incluyen mejoras en las instalaciones, mantenimiento, infraestructuras, materiales y la equiparación de condiciones de trabajo y salario para todo el personal.

"Tras recibir la mitad de la nómina de noviembre el 15 de diciembre, a día de hoy aún no han percibido la otra mitad. Lo mismo ocurre con los trabajadores de Ágora y Fórum, que tampoco han cobrado", añade Lorenzo.