El Gobierno de Cambre (A Coruña) rechaza acudir a la reunión organizada en el local del Sporting Cambre

El Gobierno municipal de Cambre comunicó que no asistirá a la reunión convocada para este jueves 18 de diciembre en el Local Social del Sporting Cambre.

La administración explica que su responsabilidad es informar sobre la situación real del Concello y que esta labor ya se realizó en la reunión abierta del 21 de octubre, así como en encuentros individuales con asociaciones y clubes que solicitaron revisar sus expedientes.

En esos encuentros, se mostró la situación de los impagos y se aclaró dónde recaía la responsabilidad por la falta de tramitación de las subvenciones.

Desde el Ejecutivo local critican la propuesta de UxC de octubre, que consistía en un suplemento de crédito de más de 1.300.000 euros mediante acumulación de partidas del Plan Estratégico de Subvenciones.

Según el Gobierno, la moción era genérica, sin identificar beneficiarios ni importes concretos, y carecía de informes técnicos que la avalasen, generando una gestión opaca y con inseguridad jurídica, además de posibles responsabilidades futuras.

El Gobierno recuerda que durante el mandato anterior de UxC no se gestionó el pago de subvenciones aprobado en mayo de 2024 por BNG, PP y PSOE, por un importe de 700.000 euros, destinado a convenios con entidades locales.

Actualmente, el Ayuntamiento ha aprobado una transferencia de crédito real, con partida presupuestaria contabilizada y avalada por el departamento de intervención, que será abonada próximamente. Esta medida garantiza el pago de las subvenciones de forma legal y efectiva, según el Gobierno municipal.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, denunció además que la oposición ha difundido información que podría difamar a las dos habilitadas nacionales, responsabilizándolas injustamente de los impagos, con el único objetivo de confundir a la ciudadanía y eludir responsabilidades políticas.

También señaló que corresponde a los grupos de la oposición explicar por qué no utilizaron la Junta de Gobierno para buscar soluciones al abandono político sufrido por las entidades locales.

El Ejecutivo local asegura que su prioridad es normalizar el tejido asociativo del ayuntamiento, ofreciendo soluciones reales y legales.

Además, mantiene la invitación a todos los grupos políticos a participar en la Junta de Gobierno, donde se toman las decisiones y se resuelven los problemas, y no detrás de pancartas o declaraciones públicas.