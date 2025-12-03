Así es el vídeo con el que Estrella Galicia 0,0 y el CRAT A Coruña celebran el inconformismo del rugby femenino Youtube

Estrella Galicia 0,0, patrocinador del CRAT, el histórico equipo de rugby femenino de A Coruña, ha lanzado un contenido especial en redes sociales en colaboración con el club para dar a conocer su historia. El CRAT nació en 1976 como un acto de inconformismo y, desde entonces, ha demostrado que el rugby es mucho más que un deporte: es familia, esfuerzo compartido y pasión por superarse cada día.

El club comparte con la cervecera valores como la integridad, la solidaridad, la disciplina y el respeto, pero sobre todo la pasión por lo que hacen dentro y fuera del campo, reflejando un espíritu inconformista que ha guiado al equipo a lo largo de su trayectoria.

El proyecto incluye un vídeo principal en YouTube que narra la historia completa del CRAT, acompañado de piezas breves en Instagram y TikTok. Estos contenidos muestran momentos clave y declaraciones de las jugadoras, destacando la dedicación y la constancia que caracterizan al equipo e invitando a quienes los ven a descubrir la historia del club.

En su conjunto, el proyecto mantiene un tono cercano y auténtico, poniendo el foco en el inconformismo, el trabajo y la pasión que definen al CRAT. Además, se amplía la difusión de los contenidos en medios digitales gallegos, acercando su trayectoria a la comunidad local.

“El CRAT no solo representa el rugby, es familia, orgullo y comunidad. Cada obstáculo se convierte en fuerza gracias a sus jugadoras, y este proyecto, impulsado por Estrella Galicia 0,0, celebra a quienes desafían estigmas y luchan por un deporte minoritario. El inconformismo no es solo una actitud, es la esencia del rugby” afirma Manuel Eiroa, responsable de patrocinios deportivos en Hijos de Rivera.

"El rugby por definición es inconformismo, porque nace de una persona inconformista: William Webb Ellis, que en un partido de fútbol decidió coger el balón con la mano y llevarlo al otro lado", explica en el vídeo el expresidente y directivo del CRAT, Pedro López-Sors.

Elsa Porto explica por su parte que es un orgullo poder formar parte de algo así, algo en lo que coincide su compañera Sara Ansede, que también destaca la importancia de "defender la camiseta". María Morant, por otro lado, reivindica "los valores universales que se comparten en cualquier país" de este deporte.

"Creo que debemos ser inconformistas porque siempre vamos a necesitar algo más", continúa Elsa Porto, que añade: "Estigmas sobre ser mujer y jugar a un deporte minoritario que encima es de contacto y que siempre implica fuerza, velocidad. Siempre va a haber el mítico comentario. Duele un montón".

Ansede, por su parte, señala que en ocasiones han recibido ánimos para dedicarse a otros deportes "más delicados". Algo contra lo que estas jugadoras han peleado, y ahora llevan al CRAT por bandera. "Jugar un deporte que muchos creen que no es de mujeres me hace sentirme orgullosa", concluye María Morant.