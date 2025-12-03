Más de 250 deportistas competirán en la IX edición del Ciclocross Val de Esmelle en Ferrol

La ciudad de Ferrol se prepara para acoger este domingo la IX edición del Ciclocross Val de Esmelle, una prueba organizada por el Club BTT Esmelle en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, y en la que se espera la participación de más de 250 deportistas dentro de la Copa Galicia de Ciclocross 2024.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó hoy el evento junto al presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, y el presidente del Club BTT Esmelle, Antonio Grandal, destacando la buena organización y la importancia de esta cita para el municipio.

El circuito, de 2.500 metros y con un perfil duro, incluirá hasta cinco obstáculos artificiales, como escaleras, zonas elevadas, tramos de arena o pasos técnicos que prometen espectáculo en un trazado que este año, según la organización, contará con barro "del que gusta a los participantes".

La competición arrancará a las 10:00 horas en el anexo al local de la AVV Valle de Esmelle con las categorías Máster 50 y 60 masculino.

A lo largo de la mañana se sucederán las salidas del resto de categorías masculinas y femeninas, con los podios intermedios previstos a las 12:00 y el final tras la última carrera de las élites y sub 23 masculino, programada para las 14:00 horas.

Muñiz recordó que la prueba es puntuable para el ranking nacional, subrayando que haber alcanzado la novena edición "no es casualidad", sino el resultado del trabajo constante del Club BTT Esmelle y del apoyo del Ayuntamiento en la promoción del ciclismo.

Grandal, por su parte, animó a los deportistas a inscribirse antes de que finalice el plazo esta medianoche y agradeció la colaboración municipal.