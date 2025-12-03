César Fernández releva a Juan Luis Villamisar en la junta directiva de Federación Gallega de Fútbol

La Real Federación Galega de Fútbol ha comunicado el nombramiento de César Fernández Gómez, nacido en Toreno (León) en 1972 pero afincado en A Coruña desde muy joven, como nuevo miembro de su junta directiva.

Relevará a Juan Luis Villamisar, fallecido a finales del verano, y representará a la zona de A Coruña y As Mariñas.

En la última reunión del equipo directivo, el presidente Pablo Prieto destacó su capacidad y profundo conocimiento del fútbol gallego, especialmente del coruñés.

Fernández es el actual presidente del Sporting Cambre, un club que reúne hasta 25 equipos en activo, y compagina esta labor con su profesión como empleado de banca en el Banco Sabadell, tras su paso previo por el Banco Gallego.

En el ámbito deportivo, acumula un amplio historial como futbolista, iniciado precisamente en el Sporting Cambre, desde donde saltó al juvenil del Real Club Deportivo.

A lo largo de los años, defendió la camiseta del filial deportivista en 3ª y 2ªB entre las temporadas 91-92 y 97-98.

Posteriormente pasó por el Motril, el Club Deportivo Lugo, la Ponferradina y el Cerceda, antes de cerrar su carrera regresando al club donde comenzó.

Su vinculación al fútbol nunca se interrumpió, manteniéndose activo en veteranos y como dirigente del Sporting Cambre, su casa deportiva.

Desde la Federación subrayan que su llegada supone "un acierto que nos aportará conocimientos, criterio y una gran capacidad", en palabras del presidente Prieto.

Por su parte, Fernández aseguró asumir el cargo "con mucha ilusión y dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y se requiera de mí".