Los trabajadores de la Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña protestan ante el palacio de María Pita

Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales siguen reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Esta mañana han protagonizado una acción de protesta con un paro de tres horas donde han exteriorizado su situación.

A las 10:30, el personal ha salido en manifestación desde el Palacio de los Deportes de Riazor, lugar donde tiene lugar una gran parte de su actividad diaria y donde está situada la concejalía de Deportes, llegando a la plaza de María Pita.

Han recorrido Rubine, Plaza de Lugo, Avenida de La Marina y entraron por Puerta Real.

A su llegada, a las 11:30, han realizado diferentes actividades deportivas para los alumnos que se han acercado y para los ciudadanos que han querido apoyarlos.

Posteriormente, a las 12:30, se ha leído un manifiesto donde han explicado su problemática.

Lo que reclaman

Ivan Arias, uno de los representantes sindicales, explicó que "reclamamos mejoras en las instalaciones deportivas municipales como mantenimiento, infraestructuras y materiales", todo ello en el marco de una situación salarial que, con el cambio de empresas concesionarias, no se ha ido adecuando a la realidad actual: "queremos que se iguale a todo el personal trabajador, somos 40 personas, en condiciones de trabajo y condiciones salariales"

Las Escuelas Deportivas Municipales ofrecen 4.600 plazas para este curso e incluye actividades como natación, patinaje artístico, waterpolo, gimnasia, aikido, atletismo, bádminton, judo, esgrima, boxeo, tenis, escalada, bujutsu, pádel, marcha nórdica, yoga, pilates, zumba y tonificación