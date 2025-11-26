La VII Trail en el Monte da Zapateira reunirá este domingo a corredores en Culleredo (A Coruña) Cedida

Cientos de corredores tomarán este domingo, 30 de noviembre, los alrededores del Monte da Zapateira en Culleredo (A Coruña) en la séptima edición del Trail Monte da Zapateira. El evento deportivo organizado por el club Atletas Acea de Ama de Culleredo cuenta con la colaboración del Concello, ofrecerá dos modalidades: una andaina de 9 kilómetros y un trail de 12 kilómetros.

Como cada año, se rendirá homenaje a Marcos González y Juan Manuel Tábara, dos figuras muy queridas dentro del club. La cita está pensada para todas las personas que deseen iniciarse en el mundo del trail running, con un recorrido de dificultad media/baja.

El club Atletas Acea de Ama celebra este domingo su VII Trail en el Monte da Zapateira Cedida

La salida de la andaina será a las 10:30 horas, mientras que el trail comenzará a las 11:00 horas. Ambas modalidades compartirán recorrido y partirán desde el Pabellón Centro Social de Castro e Laxe.

Las inscripciones serán totalmente gratuitas y abiertas a todos los tipos de público. Además, estas se realizarán el mismo día de la prueba. En el caso de los menores de edad, será necesario que participen con autorización de sus padres o tutores.