Culleredo (A Coruña) lleva a pleno un plan de cinco millones de euros para renovar instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Culleredo elevará este jueves a pleno un plan de 4.988.576 euros destinado a ejecutar 17 actuaciones de gran calado en infraestructuras deportivas repartidas por todo el municipio.

El alcalde, José Ramón Rioboo, presentó el proyecto a los clubes, que lo recibieron “con muy buenos ojos” al responder a sus demandas y necesidades técnicas.

En la reunión, Rioboo destacó que se trata de un esfuerzo inversor sin precedentes, posible gracias al remanente de tesorería, que asciende a más de 17,7 millones.

El regidor defendió que "es el momento de aprovechar la ventana de oportunidad para invertir el superávit en la ciudadanía", ante la previsión de que las reglas del gasto se endurezcan el próximo año.

El plan incluye mejoras en campos de fútbol, polideportivos, pistas al aire libre y campos de chave, las instalaciones más utilizadas por miles de vecinos.

Entre las actuaciones más destacadas figura la renovación integral del campo de O Carrizo, con una inversión de 749.159 euros, así como el cambio de césped a última generación en el campo de Rutis, por 266.568 euros.

También se acometerán reformas completas en los vestuarios de O Burgo y Tarrío, además de mejoras lumínicas y la instalación de nuevos marcadores electrónicos.

En el apartado de polideportivos, el Ayuntamiento llevará a cabo la reforma integral del de Tarrío, con un presupuesto de 1,29 millones, y construirá un nuevo edificio de vestuarios en Almeiras para campo y pabellón, con cuatro vestuarios de equipos y salas auxiliares.

Las pistas al aire libre también vivirán una profunda renovación. En Fonteculler, junto a la plaza Castelao, se destinarán 357.210 euros para reformar la pista de tenis y crear otra descubierta con iluminación. Habrá intervenciones similares en Alvedro, Los Olivos Vallesur y Vilaboa, además de una recuperación completa del complejo deportivo de Sésamo, con nuevas instalaciones para fútbol 8, frontón y módulos auxiliares.

El plan se completa con una mejora integral de los campos de chave de Acea de Ama, Celas, O Burgo, O Portádego, Boedo y Almeiras, por 86.394 euros, y diversas reparaciones en cubiertas, estructuras y cierres de instalaciones municipales.