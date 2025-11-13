El CRAT Coruña dedicará su partido ante el Sevilla a la lucha contra la violencia de género

Imagen de la presentación de la campaña. Xunta de Galicia.

El equipo femenino CRAT Arquitectura de A Coruña celebrará este sábado 15 de noviembre, a las 15:00 horas, su partido frente al Sevilla Rugby Club con un mensaje claro: decir no a la violencia de género.

El encuentro se enmarca dentro de la Campaña de Promoción y Sensibilización del Deporte Femenino Galego 2025, impulsada por la Xunta de Galicia, que dedica una jornada próxima al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la visibilización de esta causa.

La iniciativa forma parte del programa autonómico para fomentar la igualdad y apoyar al deporte femenino gallego de alta competición, mediante contratos de patrocinio y colaboración con clubes referentes a nivel estatal, como el CRAT.

Estos equipos actúan como altavoces de valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto dentro y fuera del campo.

La campaña cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, destinados a 23 clubes deportivos, de los cuales ocho pertenecen a la provincia de A Coruña, con una inversión de más de 83.000 euros.

El objetivo es reforzar la marca Deporte Galego, vinculándola a los valores de igualdad, esfuerzo y superación que representan las deportistas gallegas.

El Gobierno gallego recuerda que el deporte femenino en Galicia ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

En 2009, las mujeres representaban el 19 % de las licencias deportivas; en 2023, alcanzaron el 26,4 %, con 77.660 deportistas federadas, y la cifra de mujeres de alto nivel se ha multiplicado por cinco desde 2011, pasando de 95 a 491 reconocidas en 2024.

A pesar de los avances, todavía persisten diferencias en visibilidad mediática y condiciones laborales y salariales entre hombres y mujeres en el deporte, por lo que las instituciones insisten en seguir impulsando políticas activas de apoyo y equidad.